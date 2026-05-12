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GP Catalunya: Aprilia da battere, Marquez out. Programma completo Sky Sport e TV8

MotoGP
di Diana Tamantini
martedì, 12 maggio 2026 alle 14:00
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Dopo Le Mans, il Mondiale MotoGP guarda subito alla tappa in Catalunya: la programmazione TV e streaming.
Neanche il tempo di pensare all'appuntamento francese che tocca guardare al successivo. Tra pochi giorni il Motomondiale è di scena al Circuit de Barcelona-Catalunya al Montmelo, che ospiterà il GP di Catalunya. In MotoGP occhi puntati su Aprilia, reduce da una storica tripletta in occasione della gara di domenica, a ribadire come sia diventato il marchio da battere... Non ci sarà Marc Marquez infortunato e prontamente sotto i ferri per un doppio intervento, vedremo poi KTM, Honda e Yamaha come si comporteranno. In Moto2 si è reduci da un tris tutto iberico (pur con una punta di Italia per il vincitore Guevara), in Moto3 ha rialzato la testa Matteo Bertelle un anno dopo il grave infortunio. Come andrà stavolta? Di seguito tutti gli orari del Gran Premio di Catalunya. Come sempre diretta integrale su Sky Sport (in streaming su SkyGo e NowTV), TV8 trasmetterà in differita le gare della domenica di GP.

Tutti gli orari Sky Sport

Venerdì 15 maggio
9:00-9:35 Moto3 Prove Libere 1
9:50-10:30 Moto2 Prove Libere 1
10:45-11:30 MotoGP Prove Libere 1
13:15-13:50 Moto3 Prove
14:05-14:45 Moto2 Prove
15:00-16:00 MotoGP Prove
Sabato 16 maggio
8:40-9:10 Moto3 Prove Libere 2
9:25-9:55 Moto2 Prove Libere 2
10:10-10:40 MotoGP Prove Libere 2
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 17 maggio
9:40-9:50 MotoGP Warm Up
11:00 Moto3 Gara – 18 giri
12:15 Moto2 Gara – 21 giri
14:00 MotoGP Gara – 24 giri

La "semidifferita" su TV8

Sabato 16 maggio (diretta)
10:50-11:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
12:45-13:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
13:40-14:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
15:00 MotoGP Sprint – 12 giri
Domenica 17 maggio (differita)
14:00 Moto3 Gara – 18 giri
15:15 Moto2 Gara – 21 giri
20:30 MotoGP Gara – 24 giri

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