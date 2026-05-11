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Moto3, Matteo Bertelle all'inferno e ritorno "Nell'ultimo giro ho iniziato a piangere"

In Pista
di Diana Tamantini
lunedì, 11 maggio 2026 alle 7:40
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Grande emozione per Matteo Bertelle, che a Le Mans ritrova il podio Moto3 dopo un anno molto difficile.
Nell'aprile 2025, poco dopo il primo podio in Moto3, Matteo Bertelle incappava in un grave infortunio che avrebbe segnato pesantemente la sua stagione. Anzi, addirittura sembrava fosse in dubbio la sua carriera... Poco più di un anno dopo lo ritroviamo sul podio in occasione del Gran Premio di Francia. Le condizioni sono state particolari, con la pioggia che ha stravolto tutto, ma non per questo va sminuito quanto avvenuto a Le Mans. Per il padovano di LevelUp MTA è un risultato chiaramente dal sapore molto speciale e ricco di significato, con cui è riuscito a concretizzare i segnali positivi che si vedono da qualche GP. Non è ancora nella sua forma migliore, lo ammette lui stesso, ma i passi avanti ci sono.

"Siamo sulla buona strada" 

C'è voluto tanto tempo per tornare in forma, ma Matteo Bertelle s'è preso la sua rivincita. "Nell'ultimo giro ho iniziato a piangere" ha raccontato a motogp.com alla fine del Gran Premio a Le Mans. "Il feeling con la moto era veramente buono. È stata una gara molto strana, era la prima volta sul bagnato in questo weekend, ma il team mi ha preparato una moto incredibile". Non è mancata anche una sanzione, che non l'ha però frenato troppo. "Ho fatto un taglio alla curva 8, ma avevo un gran passo e sono riuscito a recuperare".
Non sta nella pelle dall'emozione, soprattutto dopo quanto successo l'anno scorso. "È passato tanto tempo dal podio al COTA, ma questo è un podio diverso, sul bagnato. La cosa più importante però è che siamo sempre più competitivi e dobbiamo continuare gara dopo gara". È stato un lungo e difficile recupero. "L'anno scorso forse sono tornato un po' troppo presto" ha ammesso. "Ma dovevo farlo, altrimenti non avrei corso quest'anno. Ho dato il massimo e ho cercato di recuperare il più possibile". Matteo Bertelle è tornato quello di inizio 2025? "No, devo ancora sistemare alcune piccole cose, ma siamo sulla buona strada".

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Matteo Bertelle

diDiana Tamantini

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