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GP Francia: Jorge Martin leader del Warm Up, Marc Marquez si opera oggi

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 10 maggio 2026 alle 10:00
La Ducati di Marc Marquez nel box MotoGP a Le Mans, Francia
MotoGP Francia 2026, risultati Warm Up: tempi e classifica a Le Mans
Martin in vetta nell'ultima sessione pre-gara, nel pomeriggio rischio pioggia a Le Mans. Ducati conferma che Marquez sarà in sala operatoria oggi.
È andato in archivio anche il Warm Up MotoGP del Gran Premio di Francia 2026, l'ultima occasione per i team di sistemarsi in vista della gara lunga del pomeriggio. 10 minuti che a Le Mans potrebbero anche essere serviti a poco, se nel pomeriggio i piloti dovessero ritrovarsi a correre con pista bagnata. Le previsioni meteo danno pioggia. Stamattina si è girato sull'asciutto e ci sono state prove di cambio moto, per prepararsi a qualsiasi evenienza.
Il miglior tempo è stato siglato da Jorge Martin, vincitore della Sprint di sabato. Alle sue spalle Alex Marquez e Raul Fernandez. Top 5 chiusa da Diogo Moreira e Fabio Di Giannantonio. Piero Taramasso, responsabile motorsport di Michelin, ha spiegato a Sky Sport MotoGP che in caso di pioggia è consigliato l'utilizzo della gomma rain soft al posteriore, perché ha più grip e una buona presa di temperatura, mentre per l'anteriore si può scegliere tra soft e media in base allo stile di guida del pilota.
MOTOGP FRANCIA 2026, RISULTATI WARM UP: TEMPI E CLASSIFICA A LE MANS
Classifica Warm Up MotoGP Le Mans, Francia

Gli orari delle gare Moto3, Moto2 e MotoGP

Diretta Sky Sport MotoGP
  • Ore 11:00 Gara Moto3 (20 giri)
  • Ore 12:15 Gara Moto2 (22 giri)
  • Ore 14:00 Gara MotoGP (27 giri)
Differita TV8
  • Ore 14:05 Gara Moto3 (20 giri)
  • Ore 15:20 Gara Moto2 (22 giri)
  • Ore 17:00 Gara MotoGP (27 giri)

Marc Marquez KO, salta anche Barcellona: gli aggiornamenti

Da ricordare che Marc Marquez ha lasciato Le Mans ieri sera, a seguito dell'infortunio rimediato alla fine del penultimo giro della sprint race MotoGP. Il pilota del team Ducati Lenovo è caduto in curva 13 e ha accusato la frattura del quinto metatarso del piede destro, motivo per il quale è costretto a operarsi e a saltare anche il Gran Premio di Catalogna in programma nel prossimo weekend.
Come spiegato dal nove volte campione del mondo (QUI le sue dichiarazioni), anche la sua spalla destra non è a posto e sfrutterà l'occasione per rimuovere una vecchia vite che, toccando il nervo radiale, rendeva più complicata la sua guida. L'intervento era già previsto, sarebbe stato fatto dopo il GP a Barcellona, però l'infortunio rimediato in Francia anticiperà tutto. Come comunicato ufficialmente da Ducati, Marquez verrà operato oggi a Madrid. La sua speranza è quella di recuperare per il Gran Premio d'Italia in programma al Mugello nel weekend 29-31 maggio.
Il team manager Davide Tardozzi, parlando a Sky Sport MotoGP, ha spiegato che Marc è in sala operatoria già stamattina e che in Catalunya non ci sarà nessun sostituto sulla sua Desmosedici GP26. Anche se il pilota aveva fatto intendere che l'operazione alla spalla non fosse nulla di complicato, Tardozzi ha svelato un aspetto importante: "Non è vero che si tratta di un'operazione non difficile, perché va a interessare il nervo mediano e solo durante l'intervento scopriranno come sistemarlo. Non è proprio semplicissimo. Devono valutare come fare in modo che il nervo in futuro non dia problemi. Se c'è una piccola difficoltà, è proprio quella di sistemare il nervo".
Marc Marquez

diMatteo Bellan

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