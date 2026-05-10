Colpo grosso della Honda: trattative in corso per un top manager

Notizia bomba nel paddock della MotoGP a Le Mans: il team principal Davide Brivio lascerà Trackhouse Aprilia alla fine di questo campionato. Il manager brianzolo, con un passato in Formula 1, sta per assumere un ruolo dirigenziale nel team ufficiale Honda a partire dal 2027.

HRC e Brivio ai dettagli finali

HRC era da tempo sulle tracce di una figura importante, per gestire l'evoluzione della RC213V e l'ambiente ai box. Tempo fa la Casa giapponese ha tentato il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna , ma l'ingegnere veneto ha preferito rimanere a Borgo Panigale, cavalcando l'onda del successo della Desmosedici GP. Dall'Igna resta sicuramente un pallino dei vertici Honda, ma i tempi non sono forse ancora maturi per affondare il colpaccio.

Ad ogni costo il colosso giapponese vuole tornare ai vertici della MotoGP e ora sta pensando di arruolare Davide Brivio, ritornato due anni fa in MotoGP dalla Formula 1, facendosi coinvolgere dal nuovo progetto americano Trackhouse. Dal 2027 sarà una figura chiave per HRC e, secondo le prime indiscrezioni, non prenderà il posto del team manager Alberto Puig.

Il curriculum del manager italiano

In precedenza, oltre 20 anni fa, aveva lavorato alla Yamaha, dove aveva svolto un ruolo chiave nella costruzione del team attorno a Valentino Rossi. Successivamente, Brivio ha giocato un ruolo chiave nel ritorno del team ufficiale Suzuki nel 2015. Il momento clou è stato la sorprendente vittoria del titolo mondiale MotoGP da parte di Joan Mir nel 2020. Successivamente è passato al team di Formula 1 Alpine. Inizialmente ha ricoperto il ruolo di Racing Director, per poi assumere diverse posizioni all'interno dell'organizzazione.

Alla fine del 2023 ha lasciato Alpine per tornare al suo vecchio amore: la MotoGP. Attualmente è team principal alla Trackhouse Aprilia, ma non ha confermato i rumors di mercato che lo vorrebbero nel ruolo di consulente Honda. Da segnalare anche l'addio di Hikaru Tsukamoto al reparto corse della Honda. Negli ultimi anni, Tsukamoto si era occupato dello sviluppo della divisione motociclistica della Honda. Nell'ultimo Gran Premio di Thailandia ha salutato lo staff del paddock prima di essere trasferito in Cina.

Honda costruisce il suo futuro

Riassumendo, dalla prossima stagione MotoGP, la prima dell'era 850cc, porterà in pista due "pezzi da novanta" come Fabio Quartararo e il giovane talento David Alonso. Johann Zarco e Diogo Moreira rimarranno invece con il team LCR. Nelle scorse settimane si è discusso anche della possibilità che Honda ampliasse la sua artiglieria a sei moto in pista entro il 2027, con l'annessione del team satellite Tech3. Dopo le ultime voci che giungono da Le Mans, questa ipotesi sembra davvero molto difficile. Di conseguenza, sia Luca Marini che Joan Mir dovranno abbandonare la nave del Sol Levante per tentare la fortuna altrove.