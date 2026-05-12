In Repubblica Ceca quinto appuntamento della stagione SBK, finora caratterizzata dal dominio di Bulega: il programma del weekend.

Il campionato mondiale Superbike 2026 non sta regalando grandi battaglie per la vittoria, Nicolò Bulega si è dimostrato superiore a tutti gli avversari in ogni weekend e si è preso la vittoria in tutte le dodici manche disputate nei primi quattro round. Da sedici gare consecutive (record) è imbattuto e c'è curiosità di vedere se nel round in programma a Most nel prossimo weekend ci sarà un pilota in grado di interrompere tale striscia vincente.

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Superbike in Repubblica Ceca: Lecuona sfida Bulega

Come ripetiamo da tempo e come è noto a tutti, Iker Lecuona è il principale candidato a sconfiggere Bulega. Guida anche lui una Panigale V4 R del team Aruba.it Racing Ducati e viene da nove secondi posti di fila. Essendosi stabilizzato come numero 2, lo spagnolo ha grande voglia di fare un ulteriore passo in avanti e di riuscire finalmente a battere il suo compagno di squadra. Credeva di poterlo fare già nello scorso round in Ungheria, ci riproverà in Repubblica Ceca.

Ovviamente, a Most bisognerà sempre tenere d'occhio anche diversi piloti ducatisti che guidano per team indipendenti. Nella classifica assoluta c'è Sam Lowes al terzo posto (99 punti), il weekend a Balaton Park non è andato benissimo e avrà grande desiderio di riscatto. Non si possono non menzionare Yari Montella (82 punti) e Alvaro Bautista (81) del Barni Spark Racing Team, così come Lorenzo Baldassarri (81) del team Go Eleven.

BMW, Bimota, Yamaha e Honda: il punto della situazione

Per quanto riguarda i team ufficiali, va ricordato che nel box ROKiT BMW Motorrad WorldSBK non ci sarà Miguel Oliveira, infortunato seriamente in Ungheria . Ci sarà il tester Michael van der Mark ad affiancare Danilo Petrucci, che in Repubblica Ceca ha conquistato sei podi quando guidava la Panigale V4 R, nel 2025 è stato tre volte terzo e sicuramente arriverà a Most con la fiducia di poter fare bene anche con la M 1000 RR, vincente con Toprak Razgatlioglu in cinque delle sei manche degli scorsi due anni (Gara 2 del 2025 l'ha vinta Bulega per 27 millesimi sul turco).

Nella classifica costruttori al secondo posto c'è Bimota, che ha in Alex Lowes il suo miglior pilota, mentre Axel Bassani dopo l'ottimo primo round a Phillip Island è calato e deve ritrovarsi. E deve ritrovarsi pure la Yamaha, certamente al di sotto delle aspettative in questo Mondiale Superbike 2026. Intanto, Andrea Locatelli è stato confermato nel team factory che prenderà parte alla prossima 8 Ore di Suzuka (Mondiale Endurance): con lui in squadra anche Jack Miller dalla MotoGP e il veterano Katsuyuki Nakasuga.

Kawasaki ha conquistato la top 5 in Gara 2 a Balaton Park, dunque c'è curiosità di vedere se Garrett Gerloff riuscirà a mantenere la sua Ninja ZX-10RR in buone posizioni anche in Repubblica Ceca. Honda, ancora senza Jake Dixon, è in una situazione molto critica ed è difficile avere aspettative particolari per il prossimo weekend.

Come seguire Superbike, Supersport e Sportbike: gli orari del weekend

Il round Superbike a Most sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport, precisamente dal canale Sky Sport Arena (204). Per la diretta streaming saranno a disposizione le piattaforme Sky Go e NOW. In questo weekend corre anche il Motomondiale, con il canale in chiaro TV8 che trasmetterà live tutte le sessioni e le gare MotoGP, Moto2 e Moto3. Per la SBK darà solo la differita di Gara 1. Questo, al momento, è quanto stabilito dalla programmazione. Di seguito gli orari tv e streaming per seguire le categorie Superbike, Supersport e Sportbike in azione in Repubblica Ceca.

Venerdì 15 maggio 2026

10:35-11:20 WorldSBK - FP1

13:35-14:15 WorldSSP - Superpole

15:00-15:45 WorldSBK - FP2

16:00-16:25 WorldSPB - Superpole

Sabato 16 maggio 2026

11:15-11:30 WorldSBK - Superpole

12:30 WorldSSP - Gara 1

14:00 WorldSBK - Gara 1 (16:45 differita TV8)

15:15 WorldSPB - Gara 1

Domenica 17 maggio 2026

11:10 WorldSBK - Superpole Race

13:00 WorldSPB - Gara 2

14:00 WorldSSP - Gara 2

15:30 WorldSBK - Gara 2