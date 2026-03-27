Andrea Locatelli e Yamaha faticano e non poco nelle prime prove del Mondiale Superbike: a Portimao solo il 16° tempo.

Siamo soltanto alla seconda uscita stagionale di un 2026 che prevede altri dieci appuntamenti di cui Yamaha farebbe volentieri a meno. La prospettiva non è delle più rosee nel Mondiale Superbike. Se non bastava l'avvio dimenticabile di Phillip Island, il momento poco incoraggiante della casa dei Tre Diapason prosegue sui saliscendi dell'Autódromo Internacional do Algarve di Portimão. In una classifica del venerdì di prove monopolizzata (tanto per cambiare...) dalle Ducati Panigale V4 R, bisogna scendere sino alla decima posizione per scorgere la prima R1 condotta da Xavi Vierge, ma chi desta preoccupazione è soprattuto il nostro Andrea Locatelli.

SUPERBIKE, ANDREA LOCATELLI NELLE RETROVIE

Sul tracciato dove ha ottenuto tre podi in carriera nel Mondiale Superbike, Andrea Locatelli non è andato oltre il sedicesimo tempo, preceduto persino da Tommy Bridewell al personale esordio stagionale con il team Advocates Ducati. Vedere così attardato il Campione del Mondo Supersport 2020, unico in grado di mettere una pezza (parzialmente) alle difficoltà Yamaha a Phillip Island con il quinto posto al culmine di una piovosa Gara 2, fa riflettere. Per una R1 non più riferimento della categoria, la sensazione è quella di un costruttore che, nonostante gli sforzi, si ritrova con le spalle al muro a causa di un progetto tecnico ormai vetusto.

COSA NON VA?

Risultati e rendimento sono chiaramente al di sotto delle aspettative di un team ufficiale come Pata Maxus Yamaha, con il "Loca" a digiuno di podi da ben ventidue gare a questa parte (terzo posto nella Superpole Race di Misano 2025). Il verdetto inequivocabile del cronometro è solo la punta dell'iceberg. "Questa mattina il feeling tutto sommato non era male. Speravo di poter migliorare ulteriormente nel pomeriggio, invece abbiamo faticato con la moto", ha spiegato Andrea Locatelli al termine della giornata.

SBK PORTIMAO, PROBLEMI YAMAHA

Per Andrea Locatelli il piatto piange in questo inizio di 2026: 14 punti totalizzati nelle prime tre gare, il tredicesimo posto in campionato. A giudicare dai verdetti delle prove libere di Portimão, il sospetto è che ci sarà da stringere i denti anche nel weekend lusitano. Il podio, che per Yamaha dovrebbe rappresentare il minimo sindacale, oggi è diventato tutt'altro che semplice da raggiungere. "Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo", ha proseguito AL55. "So che posso essere veloce se riusciamo ad imboccare la giusta direzione. Abbiamo sofferto con l'uscita di curva in alcuni tratti della pista: è un peccato dopo le buone sensazioni del mattino. Dobbiamo guardare avanti facendo del nostro meglio, come sempre".

Photo Courtesy: Yamaha Racing

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