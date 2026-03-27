In Texas le pre-qualifiche premiano Marquez, che di poco precede un fantastico Ogura: la classifica finale di una sessione con diverse cadute.

Il venerdì MotoGP al COTA termina con Marc Marquez leader delle pre-qualifiche. Il pilota del team Ducati Lenovo è stato il più veloce stampando il miglior tempo di 2'00"927, appena 53 millesimi meglio di Ai Ogura su Aprilia del team Trackhouse. In terza posizione un'altra Desmosedici GP26, quella di Fabio Di Giannantonio del team Pertamina Enduro VR46. I primi tre piloti della classifica della Practice sono racchiusi in 187 millesimi.

MotoGP Austin, Pre-Qualifiche: tante cadute all'inizio

Nei primi minuti della sessione più piloti sono caduti, probabilmente a causa delle temperature più alte da dover gestire con la gomma morbida. I primi sono stati Di Giannantonio (curva 11) e Martin (curva 12), successivamente è toccato a Bastianini (curva 12) e Morbidelli (curva 1). Alla 18 giù prima Acosta e poi Ogura. Il settimo a finire giù è stato Razgatlioglu (curva 11), mentre seguiva Bezzecchi da vicino. Dopo neanche mezzora di Practice è scivolato anche Alex Marquez (curva 1). Verso la fine cadutina pure per Binder nel settore 1.

GP USA: chi va in Q2

Oltre al trio Marquez-Ogura-Di Giannantonio, anche Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Pedro Acosta, Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Luca Marini ed Enea Bastianini sono in top 10 e, quindi, partiranno dalla Q2 delle Qualifiche sabato. Tutti gli altri partiranno dalla Q1 e cercheranno di accaparrarsi i due posti in palio per la Q2. È sempre importante partire il più avanti possibile, pertanto ogni team cercherà di analizzare bene i dati per produrre dei miglioramenti in vista delle Qualifiche.

Ci sarà una bella battaglia al COTA. Scontato indicare Marc Marquez come favorito per la pole position, però non si possono escludere sorprese. Da non dimenticare che ci sarà anche un'ultima sessione di prove libere da poter sfruttare per cercare di fare progressi sia in vista delle Qualifiche sia in ottica Sprint. Sarà un bel sabato di MotoGP. Purtroppo, come abbiamo già scritto, non ci sarà Maverick Vinales . Il pilota del team KTM Tech3 ha ancora dolore alla spalla operata nel 2025 e si è ritirato dal Gran Premio degli Stati Uniti: subirà una nuova operazione martedì prossimo, in Italia.

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