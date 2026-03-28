MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Yamaha MotoGP sprofonda ad Austin: terrificante venerdì di problemi

MotoGP
di Alessio Piana
sabato, 28 marzo 2026 alle 7:20
Fabio Quartararo
Nello Stato della stella solitaria, Yamaha rischia di correre in solitaria in fondo alla classifica.
Dopo l'illusione vissuta nel sabato di Goiania con Fabio Quartararo a ridosso della prima fila e 6° nella Sprint (a questo punto una prestazione da collocare alla voce "miracoli eucaristici"), ad Austin si è tornati alla dura e cruda realtà. Nel turno di practice lo stesso Campione del Mondo 2021 è 15° a precedere Jack Miller 16°, Toprak Razgatlioglu 18° con Alex Rins 21° e ultimo.

I PROBLEMI YAMAHA

Cercando ove possibile di vedere un aspetto positivo, la Yamaha YZR-M1V nelle prove ha superato i 340 km/h di velocità massima, sostanzialmente in linea con le concorrenti. Tuttavia al Circuit of the Americas la moto paga un po' ovunque, vivendo soprattutto una sessione di pre-qualifiche disastrosa, con tante problematiche acclarate dagli stessi piloti.

NON PARTE LA MOTO DI RINS

La regia televisiva ci ha mostrato un Fabio Quartararo affranto al rientro ai box, rabbuiato per come la M1 sia un po' meteoropatica. Rispetto alle prove della mattinata non c'era lo stesso grip e la sua moto ha avuto reazioni diametralmente opposte in sella. Alex Rins ha fatto un po' da collaudatore: due moto con set-up diversi tra loro per trovare la quadra. Peccato che, nei concitati minuti finali delle Practice, nessuna delle due riuscisse a partire, così si è ritrovato ventunesimo e ultimo senza aver registrato un crono degno di nota. In casa Pramac altresì Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, quest'ultimo di ritorno ad Austin dopo le esperienze in gara nella Red Bull MotoGP Rookies Cup ed un test-esibizione con una BMW M 1000 RR dei mesi scorsi, hanno riscontrato sostanzialmente gli stessi problemi, con il tre volte iridato Superbike che torna alla problematica principale: riuscire a fermare bene la moto in ingresso.

GIOVA LA PAUSA DEL CAMPIONATO

In virtù delle concessioni di Grado D, Yamaha potrà lavorare e testare nel prossimo mese di aprile, volendo anche con i piloti titolari. D'altronde, al più tardi del Gran Premio di Le Mans, è attesa una nuova specifica di propulsore V4 che dovrebbe garantire una parziale risoluzione ai problemi riscontrati nei mesi scorsi.

Leggi anche

MotoGP Austin, risultati Practice: Marquez show, ma che Ogura! Tanta Italia in Q2MotoGP Austin, risultati Practice: Marquez show, ma che Ogura! Tanta Italia in Q2
MotoGP ad Austin: chi sarà lo sceriffo del Texas? La guida TV completa per il GP USAMotoGP ad Austin: chi sarà lo sceriffo del Texas? La guida TV completa per il GP USA
"In Testa" la biografia di Jonathan Rea - In tutte le librerie fisiche e on line. Per ordinare su Amazon Libri
Fabio Quartararo

diAlessio Piana

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pedro Acosta
MotoGP

Pedro Acosta e la maglietta "hot" che infiamma il paddock

28 marzo 2026
Marc Marquez
MotoGP

Marc Marquez da paura a 192 km/h: "Dolori alla colonna cervicale"

28 marzo 2026
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP ad Austin
MotoGP

MotoGP Austin, risultati Practice: Marquez show, ma che Ogura! Tanta Italia in Q2

27 marzo 2026

Altre notizie

Pedro Acosta

Pedro Acosta e la maglietta "hot" che infiamma il paddock

MotoGP
Yari Montella si conferma al top nella Superbike Mondiale a Portiamo: che bel venerdi

La scalata di Yari Montella: il ragazzo del Sud sta diventano un big Superbike

Superbike
Marc Marquez

Marc Marquez da paura a 192 km/h: "Dolori alla colonna cervicale"

MotoGP
Antonelli

GP Giappone: Antonelli un'altra pole! E' la cinquantesima per un italiano

Formula 1
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP ad Austin

MotoGP Austin, risultati Practice: Marquez show, ma che Ogura! Tanta Italia in Q2

MotoGP

Articoli popolari

Jonathan Rea pilota Honda HRC Superbike WorldSBK seduto nel box

SBK, Jonathan Rea racconta: "Non riuscivo a spiegare quanto dolore avessi"

Superbike
Marc Marquez caduto nella FP1 MotoGP ad Austin, USA

MotoGP Austin, classifica FP1: Acosta-KTM in vetta, Marquez cade e reagisce

MotoGP
Superbike Portimao, prove 2: Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle due sessioni del venerdi

Portimao Prove 2: Bulega sempre la stessa storia, Rea ritorno con il botto!

Superbike
Jorge Martin

Jorge Martin impulsivo: ora sei pentito di aver lasciato l'Aprilia?

MotoGP
Marc Marquez pilota Ducati MotoGP ad Austin

MotoGP Austin, risultati Practice: Marquez show, ma che Ogura! Tanta Italia in Q2

MotoGP

Loading