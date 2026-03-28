Yamaha MotoGP sprofonda ad Austin: terrificante venerdì di problemi

Nello Stato della stella solitaria, Yamaha rischia di correre in solitaria in fondo alla classifica.

Dopo l'illusione vissuta nel sabato di Goiania con Fabio Quartararo a ridosso della prima fila e 6° nella Sprint (a questo punto una prestazione da collocare alla voce "miracoli eucaristici"), ad Austin si è tornati alla dura e cruda realtà. Nel turno di practice lo stesso Campione del Mondo 2021 è 15° a precedere Jack Miller 16°, Toprak Razgatlioglu 18° con Alex Rins 21° e ultimo.

I PROBLEMI YAMAHA

Cercando ove possibile di vedere un aspetto positivo, la Yamaha YZR-M1V nelle prove ha superato i 340 km/h di velocità massima, sostanzialmente in linea con le concorrenti. Tuttavia al Circuit of the Americas la moto paga un po' ovunque, vivendo soprattutto una sessione di pre-qualifiche disastrosa, con tante problematiche acclarate dagli stessi piloti.

NON PARTE LA MOTO DI RINS

La regia televisiva ci ha mostrato un Fabio Quartararo affranto al rientro ai box, rabbuiato per come la M1 sia un po' meteoropatica. Rispetto alle prove della mattinata non c'era lo stesso grip e la sua moto ha avuto reazioni diametralmente opposte in sella. Alex Rins ha fatto un po' da collaudatore: due moto con set-up diversi tra loro per trovare la quadra. Peccato che, nei concitati minuti finali delle Practice, nessuna delle due riuscisse a partire, così si è ritrovato ventunesimo e ultimo senza aver registrato un crono degno di nota. In casa Pramac altresì Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, quest'ultimo di ritorno ad Austin dopo le esperienze in gara nella Red Bull MotoGP Rookies Cup ed un test-esibizione con una BMW M 1000 RR dei mesi scorsi, hanno riscontrato sostanzialmente gli stessi problemi, con il tre volte iridato Superbike che torna alla problematica principale: riuscire a fermare bene la moto in ingresso.

GIOVA LA PAUSA DEL CAMPIONATO

In virtù delle concessioni di Grado D, Yamaha potrà lavorare e testare nel prossimo mese di aprile, volendo anche con i piloti titolari. D'altronde, al più tardi del Gran Premio di Le Mans, è attesa una nuova specifica di propulsore V4 che dovrebbe garantire una parziale risoluzione ai problemi riscontrati nei mesi scorsi.