MotoGP ad Austin: chi sarà lo sceriffo del Texas? La guida TV completa per il GP USA

È tempo di rodeo, tocca ad Austin ed al GP degli Stati Uniti. Presentazione e programmazione del fine settimana texano.
Dopo il giovedì di dichiarazioni, è il momento di fare sul serio. Da domani, nel primo pomeriggio per l'Italia, scatterà il terzo round del Campionato del Mondo MotoGP 2026. Tocca al Circuit of the Americas di Austin, nuovo banco di prova importante in primis per Aprilia, dominatrice dei primi due GP, ma anche per Ducati, tra riscatti e "fantasmi" da scacciare, e come si comporteranno poi KTM, Honda e Yamaha? In Moto2 riecco Dennis Foggia
per l'infortunato Lunetta, in Moto3 emergenza Intact GP
coi due piloti infortunati e Marcos Uriarte chiamato per essere presenti. Chi saranno quest'anno gli sceriffi del Texas? Gli italiani delle classi minori sapranno rialzare la testa tra dopo due GP senza gloria? Ecco tutti gli orari del GP degli Stati Uniti, in diretta integrale su Sky Sport MotoGP (in streaming su SkyGo e NowTV). TV8 invece continua con le "semidifferite": diretta solo per qualifiche e Sprint, differita per le gare della domenica.
Il GP degli Stati Uniti su Sky Sport
Venerdì 27 marzo
15:00-15:35 Moto3 Prove Libere 1
15:50-16:30 Moto2 Prove Libere 1
16:45-17:30 MotoGP Prove Libere 1
19:15-19:50 Moto3 Practice
20:05-20:45 Moto2 Practice
21:00-22:00 MotoGP Practice
22:25-22:45 Bagger World Cup Qualifiche
Sabato 28 marzo
14:40-15:10 Moto3 Prove Libere 2
15:25-15:55 Moto2 Prove Libere 2
16:10-16:40 MotoGP Prove Libere 2
16:50-17:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
18:45-19:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
19:40-20:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
21:00 MotoGP Sprint – 10 giri
22:15 Bagger World Cup Gara 1
Domenica 29 marzo
16:45 Bagger World Cup Gara 2
17:40-17:50 MotoGP Warm Up
19:00 Moto3 Gara – 14 giri
20:15 Moto2 Gara – 16 giri
22:00 MotoGP Gara – 19 giri
La programmazione su TV8
Sabato 28 marzo (diretta)
16:50-17:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)
18:45-19:25 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)
19:40-20:20 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)
21:00 MotoGP Sprint – 10 giri
Domenica 29 marzo (differita)
19:00 Moto3 Gara – 14 giri
21:30 Moto2 Gara – 16 giri
23:00 MotoGP Gara – 19 giri
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