Reduce dalla vittoria in Brasile, Bezzecchi spera di brillare anche negli Stati Uniti: sarà in grado di trionfare ancora?

Grande inizio di campionato MotoGP 2026 per Aprilia, che si ritrova con Marco Bezzecchi e Jorge Martin nelle prime due posizioni della classifica generale. Il pilota italiano ha vinto le gare lunghe a Buriram e a Goiania, arrivando a quota quattro vittorie consecutive, considerando anche le due di fine stagione 2025. Non gli era mai capitato in carriera ed è diventato anche il primo pilota Aprilia a conquistare cinque successi nella gara domenicale.

Un altro dato interessante, è che Bez è sempre stato in testa negli ultimi quattro GP, arrivando a un totale di 101 giri da leader. Il record appartiene a Jorge Lorenzo, arrivato a quota 103 nel 2015. Vedremo se sarà in grado di eguagliarlo e magari di batterlo. Non sarà semplice, ovviamente. Quando si pensa al circuito di Austin è automatico immaginare Marc Marquez come favorito, visto che lì ci ha vinto sette gare.

MotoGP Austin, Bezzecchi può battere Marquez?

Sicuramente mi sento bene - ha detto in conferenza stampa - ed è un ottimo momento, ma in questo weekend si riparte da zero. Ogni gara è un capitolo nuovo, ma sono contento di essere qui, la pista mi piace molto e non vedo l'ora di salire sulla moto. Battere il record di Lorenzo? Non sapevo di questo record. È bellissimo essere vicini a tale primato, però alla fine non è quello che è davvero importante per me e per la mia squadra. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro per riuscire ad essere competitivi". Bezzecchi sogna di arrivare a vincere cinque gare di fila, però non vuole mettersi eccessiva pressione e approccia il Gran Premio degli Stati Uniti a testa bassa, concentrato sul lavoro da fare assieme alla squadra: "ha detto in conferenza stampa".

Nel 2024 Maverick Vinales fece doppietta con l'Aprilia ad Austin, che teoricamente potrebbe essere una buona pista per la RS-GP: "Non lo so - risponde il pilota romagnolo - perché ogni anno è unico. Certamente, Maverick fece un grande weekend, però da allora la moto è molto diversa. Non so cosa aspettarmi. Inoltre, Marc è sempre è sempre fantastico su questa pista. Penso che abbia più vittorie lui ad Austin che io in tutta la mia carriera in MotoGP. Non sarà facile, ma cercheremo di fare il massimo".

Niente pensieri sul titolo mondiale 2026

Mancano ancora 40 corse tra sprint e gare lunghe. È davvero troppo presto per parlane. Io vorrei essere competitivo per tutta la stagione, è il mio obiettivo. In questo momento, però, non voglio riempirmi la testa di questi pensieri". Bezzecchi è il leader della classifica generale MotoGP e ha tra le mani un'Aprilia che sembra abbastanza migliorata rispetto al 2025, però non vuole parlare della possibilità di laurearsi campione del mondo: "".

Fa bene a non pensare al titolo, anche se è consapevole che quest'anno potrebbe avere l'occasione per coronare il suo sogno. Ora deve cercare di fare più punti possibili e a metà stagione si traccerà un primo vero bilancio.