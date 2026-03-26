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Nuovo ingresso nel CIV Superbike: Motoclub dei Rapaci con Edoardo Quarta

In Pista
di Andrea Periccioli
giovedì, 26 marzo 2026 alle 19:40
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Il Motoclub dei Rapaci disputerà tutta la stagione 2026 del CIV Superbike con una Yamaha R1 affidata ad Edoardo Quarta.
A poco meno di due settimane dai Test ufficiali del 7-8 aprile prossimi a Misano, il CIV Superbike guadagna un nuovo ingresso per la stagione 2026. Il Motoclub dei Rapaci sarà al via a tempo pieno, affidando una Yamaha R1 preparata secondo le specifiche Production Bike ad Edoardo Quarta, atteso all'esordio nella top class tricolore.

EDOARDO QUARTA NEL CIV SUPERBIKE

Uno step importante di carriera per Edoardo Quarta, il quale correva ormai da qualche anno nel Trofeo Aprilia RS 660. Un primo triennio trascorso con Extreme Racing Service per poi entrare a far parte, nel 2025, del Motoclub dei Rapaci. Con i colori della squadra con base operativa a Rovigo si è classificato settimo nella graduatoria Challenge, ottenendo un terzo posto di categoria al Mugello quale miglior piazzamento.

UNA YAMAHA PER QUARTA

Per la sua seconda stagione consecutiva con il Motoclub dei Rapaci, Edoardo Quarta coronerà il sogno di esordire nel CIV Superbike. L'originario di Fano disporrà di una Yamaha R1, provata per la prima volta nei giorni scorsi nella Penisola iberica. "L'abbiamo combinata grossa", scherza Edoardo Quarta. "Sono molto felice di annunciare che quest'anno, con il Motoclub dei Rapaci, parteciperemo al CIV Superbike. Abbiamo svolto tre giornate di prove a Valencia per fare un po' di apprendistato e mettere le basi di questa nuova avventura in mezzo ai grandi. Presto avremo modo di testare la moto in versione gara".

TRA SUPERBIKE E TROFEO APRILIA

Il Motoclub dei Rapaci, da anni impegnato nel nostro panorama motociclistico, grazie a partnership di lungo corso è riuscito a trovare le risorse per effettuare il grande salto nel CIV Superbike. Oltre a questo ambizioso progetto sportivo, la formazione potrà contare su Stefano Mura, riconfermato nell'ambito del Trofeo Aprilia RS 660 dopo il decimo posto in campionato della passata stagione.

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Photo Courtesy: Motoclub dei Rapaci
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diAndrea Periccioli

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