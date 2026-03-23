Le incognite verso il CIV Superbike 2026: Aprilia senza team di riferimento?

Nel CIV Superbike tiene banco la trattativa tra Aprilia e TCF75 Racing Team, con Luca Vitali spettatore interessato: la situazione.

Un 2026 del CIV che presenta il debutto nel calendario di Cremona, ma non solo. La novità nella Superbike rappresentata dall'avvento della regolamentazione Production Bike e, tra le serie "di contorno", la PreMoto3 che cambia denominazione diventando Moto4 oltre al nuovo format "monomarca" del CIV (ed Europeo) Femminile su base Yamaha R7 . In una stagione di cambiamenti, il Campionato Italiano Velocità profila una top class emozionante con più soltanto poche incognite da dirimere da qui ad un mese quando scatterà il primo round in quel di Misano Adriatico.

25 PILOTI PER ORA CONFERMATI AL VIA DEL CIV SUPERBIKE

Con l'ultima adesione in ordine di tempo di Gianluca Sconza (Grandi Corse Ducati), il CIV Superbike 2026 propone uno schieramento di partenza già comprensivo di 25 piloti. Un numero destinato a crescere ulteriormente. A due settimane dai Test ufficiali in agenda il 7-8 aprile prossimi sempre a Misano, restano da sciogliere alcune riserve. Sono giorni di pieno fermento, con annunci da svelare e trattative in corso, attinenti in particolare a team e piloti in orbita Aprilia.

REVO/M2 RACING TRA ENDURANCE E SPORTBIKE

Quel che è certo, non sarà presente in forma diretta il team REVO/M2 Racing dopo lo storico titolo del 2020 con Lorenzo Savadori e 17 vittorie complessive nella Superbike tricolore. REVO Racing e Nuova M2 Racing hanno deciso di rivedere il loro programma sulla scena nazionale. Niente più CIV, fatta eccezione per l'impegno nel Trofeo Aprilia RS 660 (con il Campione in carica Ferruccio Lamborghini) e nella FIM MiniGP Italy Series 190 del CIV Junior (com Solomon Mervis). Il tutto con una legittima giustificazione: difendere i colori di Aprilia nel Mondiale Endurance motociclistico e, contestualmente, nel Mondiale Sportbike. Se nel FIM EWC si andrà all'assalto della Coppa del Mondo di classe Superstock con l'equipaggio formato dai riconfermati Kevin Calia, Simone Saltarelli e Flavio Ferroni, nella nuova classe d'accesso al circus del WorldSBK si farà affidamento su Mattia Sorrenti e Matteo Vannucci.

QUALE FUTURO PER APRILIA?

Per subentrare nel ruolo di struttura di riferimento Aprilia del CIV Superbike, tutti gli indizi lasciavano portare al TCF75 Racing Team, nato dalla fusione tra il TCF Racing Team di Francesco Nucci e la FC75 Academy di Francesco Cocco. Malgrado i primi test affrontati nelle scorse settimane con una RSV4 1100 ex-REVO/M2 Racing nella Penisola iberica, sul più bello si è registrata un'improvvisa battuta d'arresto. A causa, si mormora, di qualche divergenza tra le parti. Di fatto, quando mancano soltanto 32 giorni all'esordio stagionale, il progetto è all'insegna di un grosso punto interrogativo. La domanda sorge spontanea: c'è il rischio di non vedere Aprilia al via del CIV Superbike? Da Noale assicurano che due RSV4 ci saranno, schierate presumibilmente da due distinte strutture ancora da annunciare. Con o senza il TCF75 Racing Team, il quale potrebbe valutare strade alternative in caso di mancato sblocco dell'operazione.

PILOTI IN BILICO NEL CIV SUPERBIKE

L'impasse di questa trattativa ha scombinato e non poco i piani di Luca Vitali, il quale sembrava destinato a correre proprio con il TCF75 Racing accanto al pilota-manager Francesco Cocco e, occasionalmente, Simone Saltarelli. Il trentatreenne pilota riminese, attualmente a piedi senza una sistemazione a tempo pieno, si sta guardando attorno in attesa di novità sul fronte TCF75-Aprilia. A proposito di top rider del campionato, futuro tutto da scrivere anche per Luca Bernardi, sceso in pista di recente ai "Dunlop Test Days" di Vallelunga con una Ducati Panigale V4 a conduzione familiare. Intanto, potrebbero aprirsi le porte del CIV Superbike per Emanuele Pusceddu dopo il divorzio con Kuja Racing Service nel CIV Supersport

Photo credit: Salvatore Annarumma

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