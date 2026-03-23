Rookie azzurro in ascesa in MXGP: Adamo 5° in Spagna, velocità ottima e fiducia alta

Primi due GP di crescita per Andrea Adamo : passi avanti di peso per il rookie azzurro in MXGP.

"È stata una mia scelta ed era il momento giusto per me". Andrea Adamo parlava così del suo salto in MXGP ed i primi risultati gli stanno dando ragione. Dopo un miglior italiano e miglior debuttante sulla pista di Almonte, novità spagnola per il secondo evento del Mondiale 2026. Dopo il 6° posto della gara di qualifica del sabato, il 22enne siciliano ha chiuso 7° nella prima manche, per poi riuscire a scattare molto bene in gara 2 e chiudere 4°, il suo miglior risultato finora in top class. Due piazzamenti che gli sono valsi un solido 5° posto overall, davanti a Tom Vialle (debuttante delle meraviglie in Argentina) e Kay De Wolf (al primo evento MXGP dopo il forfait iniziale per infortunio). parlava così del suo salto in MXGP ed i primi risultati gli stanno dando ragione. Dopo un esordio già interessante sulla nuova pista di Bariloche in Argentina, l'iridato MX2 2023 ha chiuso comesulla pista di Almonte, novità spagnola per il secondo evento del Mondiale 2026. Dopo il 6° posto della gara di qualifica del sabato, il 22enne siciliano ha chiuso 7° nella prima manche, per poi riuscire a scattare molto bene in gara 2 e chiudere 4°, il suo miglior risultato finora in top class. Due piazzamenti che gli sono valsi un solido 5° posto overall, davanti a Tom Vialle (debuttante delle meraviglie in Argentina) e Kay De Wolf (al primo evento MXGP dopo il forfait iniziale per infortunio).

Esperienza e crescita costante

Certamente ci vuole tempo, ma sono appena andate in archivio le prime due uscite del 2026 con la 450 e su due tracciati nuovissimi per la categoria. Avere Andrea Adamo in top 10 e in crescita, visto che è passato dall'8° posto di Bariloche al 5° di Almonte, è davvero un ottimo segnale per il movimento tricolore del Motocross a livello mondiale: una crescita senza colpi di scena esplosivi, ma costante, passo dopo passo. "È stato un GP molto difficile, su un circuito duro e con molte buche, ma ho fatto del mio meglio" è il commento del numero #80 di KTM alla fine del weekend spagnolo.

Ma essere quinto appena al secondo evento MXGP non è niente male! "Sono davvero contento, avevamo bisogno di un fine settimana solido, con una buona partenza e rimanendo vicini alle prime posizioni, per imparare il più possibile" ha proseguito Andrea Adamo. "Abbiamo imparato molto in Argentina, ma anche qui in Spagna abbiamo fatto grande esperienza". Ammette poi cosa gli manca: "Ho la sensazione di avere bisogno di un po' più di forza fisica, ma è solo questione di tempo. La velocità è ottima e ne sono contento". Il prossimo weekend si corre in Svizzera, a Frauenfeld: un'altra prova importante sulla strada della crescita.