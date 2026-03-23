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Team Gresini al centro del mercato MotoGP: Honda tenta lo scippo a Ducati

MotoGP
di Matteo Bellan
lunedì, 23 marzo 2026 alle 12:40
Team Gresini Racing MotoGP schierato a Goiania, Brasile
MotoGP, team Gresini al centro del mercato: Honda cerca di fregare Ducati
Il futuro di Gresini Racing è oggetto di trattative: da una parte Ducati che punta al rinnovo, dall'altra Honda che cerca il colpaccio.
Ci sono alcuni affari di mercato della MotoGP che sono già stati conclusi e per i quali si attende solo il comunicato ufficiale, mentre altre situazioni devono ancora essere definite. Tra queste c'è il futuro del team Gresini Racing, che dal 2022 è legato a Ducati e che ha un contratto in scadenza a fine 2026.
Il direttore sportivo ducatista Mauro Grassilli è stato chiaro nell'affermare di voler trovare un accordo quanto prima. La conferma della squadra di Nadia Padovani come partner è importante per la casa di Borgo Panigale. La trattativa è in corso e non si escludono colpi di scena.

MotoGP 2027, Honda soffia Gresini a Ducati?

Secondo quanto rivelato da The-Race.com, il team Gresini Racing starebbe dialogando anche con Honda e le parti sarebbero persino vicine a finalizzare un accordo. Si tratterebbe di un ritorno, visto che la squadra di Faenza aveva debuttato proprio con moto Honda nel 1997. La partnership era proseguita fino al 2014, poi nel 2015 era iniziata la collaborazione con Aprilia in MotoGP, interrotta a fine 2021 per legarsi alla Ducati. A proposito di ritorni, si parla già di Enea Bastianini come nuovo pilota: il riminese, in scadenza con KTM Tech3, ha già corso con Gresini sia in Moto3 (2014-2015-2016) sia in MotoGP (2022).
Honda vuole ampliare la propria presenza nella top class nel 2027, anno nel quale entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico e avere sei moto, invece delle quattro attuali, potrebbe portare dei vantaggi nello sviluppo. Toglierne due a un competitor come Ducati, che potrebbe restare con solo VR46 come team "satellite" (ma occhio a Tech3), sarebbe una mossa intelligente nell'ottica di tornare a vincere in MotoGP. Gresini Racing è una struttura che negli anni ha dimostrato di lavorare bene e di essere un partner affidabile, un valore aggiunto che HRC vuole per il futuro.
Ducati comunque vuole fare di tutto per evitare di perdere la squadra di Nadia Padovani. Lo ha ribadito anche il team manager Davide Tardozzi a Sky Sport MotoGP: "Non vogliamo perdere Gresini. Credo che sia un ottimo team, visti i risultati ottenuti fin dal debutto. Faremo di tutto perché resti con noi, però penso che anche loro vogliano restare con Ducati". La partita è aperta.

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diMatteo Bellan

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