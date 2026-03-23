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Di Giannantonio sfida Marc Marquez: "Ieri lui, oggi io"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 23 marzo 2026 alle 13:56
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Dopo un inizio di stagione altalenante in Thailandia, Fabio Di Giannantonio si prende il podio nel secondo weekend di MotoGP in Brasile. Primo posto in griglia, secondo nella Sprint dietro a Marc Marquez, terzo nella gara lunga. Ma il pilota del team VR46 nulla ha potuto contro le Aprilia di Bezzecchi e Martin.

Colpo alla spalla sinistra

Subito dopo la partenza, il 27enne capitolino ha dovuto cedere il posto all'asso di Noale, Marco Bezzecchi. Pochi giri e ha dovuto lasciare scorrere anche l'Aprilia di Jorge Martin. 'Diggia' è arrivato provato alla sfida domenicale dopo una caduta durante il warm-up. "Ho dato il massimo, ma stamattina ho subito di nuovo un colpo alla spalla sinistra, come l'anno scorso. Non volevo pensarci, ma poco dopo la partenza, soprattutto nelle frenate a sinistra, ho avuto grossi problemi".
Al secondo giro, Marc Marquez ha superato il suo collega di marca in una curva a sinistra, aprendo così un duello durato quasi tutta la gara. "Ieri era davanti, oggi sono salito sul podio. Non è stata una vittoria, ma il duello è stato fantastico". In vista del prossimo weekend di MotoGP in Texas, Fabio Di Giannantonio è a cinque punti da Pedro Acosta e tre punti davanti a Marc Marquez in classifica.

Il duello con Marquez

La sfida ravvicinata con il campione in carica della MotoGP ha regalato spettacolo, ma anche nuovi stimoli per l'alfiere VR46. "Ieri ha vinto lui, ma ha anche vinto la gara; oggi sono salito sul podio io, ma non è la stessa cosa. Comunque sono contento, perché competere contro un pilota con tanta esperienza è più difficile, ma ti permette anche di imparare... È stato divertente, perché ha commesso lo stesso errore che ho fatto io ieri".
Di Giannantonio ha potuto studiare da vicino lo stile di guida di Marc. Informazioni utili per domare al meglio la Ducati GP26 in vista delle prossime tappe. "È molto preciso, sa quando e dove usare la sua potenza, va a tutto gas ma si vede che gestisce molto bene le sue energie. Ha un grande controllo della moto anche nelle manovre più rischiose e, nelle curve a sinistra, ha decisamente qualcosa in più. Sto studiando come farlo, ma non è facile."

L'ambizione di 'Diggia'

Voleva di più, ma ha chiuso al terzo posto. Adesso Fabio vuole provare a restare al vertice, a cominciare dal prossimo round ad Austin. "Mi sarebbe piaciuto vincere, ma in queste condizioni l'Aprilia ha un leggero vantaggio. Quando l'asfalto è più scivoloso, perdiamo stabilità all'anteriore, che è il nostro punto di forza, e non riusciamo a mantenere la velocità in curva, cosa che loro invece riescono a fare... Marc è il campione del mondo, Bez ha vinto le ultime quattro gare e io voglio essere con loro, voglio fare una grande stagione."

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