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Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo il GP Brasile

MotoGP
di Matteo Bellan
domenica, 22 marzo 2026 alle 19:55
Piloti alla partenza della gara MotoGP del Gran Premio Brasile 2026 a Goiania
Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo la gara in Brasile
Doppietta Aprilia a Goiania, la Ducati sul podio è quella di Diggia: la situazione aggiornata del campionato MotoGP.
Il Gran Premio del Brasile 2026 è terminato con la vittoria di Marco Bezzecchi. Nella gara accorciata da 31 a 23 giri a causa del degrado della pista, il pilota Aprilia ha dominato totalmente la gara. È stato perfetto dall'inizio alla fine e, considerando anche il finale di campionato 2025, è arrivato a quota 4 vittorie consecutive. I 25 punti conquistati oggi gli permettono di essere il nuovo leader della classifica generale MotoGP.
Aprilia può festeggiare anche con Jorge Martin, secondo al traguardo e al primo podio in una gara lunga da quando corre per il team di Noale. Lo spagnolo è secondo anche nel Mondiale, con 11 punti di distacco da Bezzecchi. Il podio odierno è stato completato dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio, bravo ad avere la meglio nel duello con Marc Marquez e migliore ducatista nella classifica generale. Pedro Acosta, ex leader del Mondiale, è arrivato settimo al traguardo con la KTM e ora è terzo nel Mondiale.
Da sottolineare anche la prestazione di Ai Ogura, che ha messo l'Aprilia del team Trackhouse in quinta posizione, beffando la Ducati Gresini di Alex Marquez nel finale della gara a Goiania. Da dimenticare la corsa di Pecco Bagnaia, caduto in curva 1 all'undicesimo giro.

MotoGP Brasile: le nuove classifiche piloti e costruttori dopo la gara

CAMPIONATO PILOTI
  1. Marco Bezzecchi 56 punti
  2. Jorge Martin 45 punti
  3. Pedro Acosta 42 punti
  4. Fabio Di Giannantonio 37
  5. Marc Marquez 34
  6. Ai Ogura 33
  7. Raul Fernandez 29
  8. Alex Marquez 13
  9. Brad Binder 13
  10. Franco Morbidelli 12
  11. Johann Zarco 12
  12. Luca Marini 11
  13. Pecco Bagnaia 10
  14. Fermin Aldeguer 8
  15. Diogo Moreira 6
  16. Fabio Quartararo 6
  17. Enea Bastianini 5
  18. Alex Rins 3
  19. Joan Mir 3
  20. Maverick Vinales 0
  21. Toprak Razgatlioglu 0
  22. Jack Miller 0
  23. Michele Pirro 0
CAMPIONATO COSTRUTTORI
  1. Aprilia 64 punti
  2. Ducati 47 punti
  3. KTM 42
  4. Honda 16
  5. Yamaha 8

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