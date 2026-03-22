Mondiale MotoGP 2026: la classifica piloti aggiornata dopo il GP Brasile

Doppietta Aprilia a Goiania, la Ducati sul podio è quella di Diggia: la situazione aggiornata del campionato MotoGP.

Il Gran Premio del Brasile 2026 è terminato con la vittoria di Marco Bezzecchi . Nella gara accorciata da 31 a 23 giri a causa del degrado della pista, il pilota Aprilia ha dominato totalmente la gara. È stato perfetto dall'inizio alla fine e, considerando anche il finale di campionato 2025, è arrivato a quota 4 vittorie consecutive. I 25 punti conquistati oggi gli permettono di essere il nuovo leader della classifica generale MotoGP.

Aprilia può festeggiare anche con Jorge Martin, secondo al traguardo e al primo podio in una gara lunga da quando corre per il team di Noale. Lo spagnolo è secondo anche nel Mondiale, con 11 punti di distacco da Bezzecchi. Il podio odierno è stato completato dalla Ducati di Fabio Di Giannantonio, bravo ad avere la meglio nel duello con Marc Marquez e migliore ducatista nella classifica generale. Pedro Acosta, ex leader del Mondiale, è arrivato settimo al traguardo con la KTM e ora è terzo nel Mondiale.

Da sottolineare anche la prestazione di Ai Ogura, che ha messo l'Aprilia del team Trackhouse in quinta posizione, beffando la Ducati Gresini di Alex Marquez nel finale della gara a Goiania. Da dimenticare la corsa di Pecco Bagnaia, caduto in curva 1 all'undicesimo giro.

MotoGP Brasile: le nuove classifiche piloti e costruttori dopo la gara

CAMPIONATO PILOTI

Marco Bezzecchi 56 punti Jorge Martin 45 punti Pedro Acosta 42 punti Fabio Di Giannantonio 37 Marc Marquez 34 Ai Ogura 33 Raul Fernandez 29 Alex Marquez 13 Brad Binder 13 Franco Morbidelli 12 Johann Zarco 12 Luca Marini 11 Pecco Bagnaia 10 Fermin Aldeguer 8 Diogo Moreira 6 Fabio Quartararo 6 Enea Bastianini 5 Alex Rins 3 Joan Mir 3 Maverick Vinales 0 Toprak Razgatlioglu 0 Jack Miller 0 Michele Pirro 0

CAMPIONATO COSTRUTTORI