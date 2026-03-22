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Brasile infuocato: Bezzecchi leader nel warm up, cinque Ducati dietro. Info e orari del GP

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 22 marzo 2026 alle 14:53
bezzecchi-motogp-brasile-gp
Aprilia con Bezzecchi in vetta, seguono cinque Ducati. Tempi e cronaca del warm up, più gli orari del GP Brasile.
Marco Bezzecchi al comando sulle Ducati (ben cinque), sarà così anche nel GP? Almeno a livello pista e meteo, non sembrano esserci ulteriori intoppi nella domenica del GP Brasile. Dopo le rinviate qualifiche Moto2, è il momento del warm up MotoGP, ultima mini-sessione utile per prendere le misure in vista del GP, di ben 31 giri data la lunghezza del tracciato, il secondo più corto dopo il Sachsenring. Archiviata la Sprint di ieri, vinta da Marc Marquez, chi trionferà oggi? Di seguito i risultati dell'ultima sessione e gli orari delle gare.

MotoGP Warm Up 

L'unico incidente del turno è proprio quello di Franco Morbidelli, italo-brasiliano quindi al GP di casa, incappato però in una scivolata a circa due minuti dalla bandiera a scacchi. Parte male la giornata per VR46, visto che anche Fabio Di Giannantonio è protagonista di una caduta... Non solo loro, anche Pedro Acosta incappa in un incidente in questa sessione, quasi allo scadere. Mentre al comando c'è una Aprilia, quella di Marco Bezzecchi, che argina Marc e Alex Marquez. Non solo, ben cinque Ducati in totale seguono l'alfiere della casa di Noale. Sale l'attesa per il primo Gran Premio del Brasile a Goiania, attesa e adrenalina alle stelle. Vedremo chi riuscirà ad imporsi nei 31 giri previsti per questa gara lunga... Ma attenzione anche alle classi minori: dopo la classifica MotoGP nel warm up, ecco la programmazione odierna.

Gli orari del GP Brasile 

Diretta Sky Sport
16:00 Moto3 Gara - 24 giri
17:15 Moto2 Gara - 26 giri
19:00 MotoGP Gara - 31 giri
Differita TV8
18:35 Moto3 Gara – 24 giri
19:50 Moto2 Gara – 26 giri
21:35 MotoGP Gara – 31 giri

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