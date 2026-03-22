Doppietta Aspar a Goiania: Holgado strappa la pole Moto2 ad Alonso, Vietti 8° migliore Boscoscuro

I ragazzi di Jorge Martinez assoluti protagonisti nelle qualifiche Moto2 in Brasile. Cronaca e classifiche.

Daniel Holgado e David Alonso davanti a tutti, Aspar Team fa doppietta nelle qualifiche Moto2 a Goiania. Come per le altre categorie, si scrive la storia e ci pensano appunto in primis lo spagnolo, che argina il collega colombiano, negandogli la pole per appena 17 millesimi, e terza piazza per Alex Escrig a 43 millesimi dal poleman. L'assalto finale di Manuel Gonzalez viene rovinato da un errore, il vice-campione Moto2 scatterà dalla seconda fila, mentre il miglior pilota Boscoscuro è Celestino Vietti, 8° e allo stesso tempo miglior italiano in griglia. Ecco com'è andata la sessione del sabato rinviata ad oggi.

Qualifiche, via alla Q1

Svariate sorprese in questa prima sessione, rinviata ad oggi per i problemi in pista di ieri. Holgado e Baltus ad esempio, ma anche Agius, poleman dello scorso GP , od anche Canet e Roberts... Sessione particolarmente movimentata, quattro posizioni da conquistare e si accende fin da subito la battaglia per assicurarsele. A referto un problema per Rueda, iridato Moto3 che sta vivendo un debutto Moto2 molto complesso. Intanto davanti ecco quattro piloti attesi per il passaggio al prossimo turno: Holgado all'ultimo sorpassa nuovamente Roberts, ci sono poi Baltus e Garcia. Incredibile Agius che invece scatterà dal fondo...

Chi si prende la prima pole in Brasile?

A referto 18 piloti per la seconda e più importante sessione di qualifiche, quella che decide la prima pole Moto2 a Goiania. È una lotta serratissima, come sempre in questi turni, ma alla fine ecco un testa a testa "tutto in famiglia". David Alonso sembra l'uomo della pole position, ma nei minuti finali ecco il compagno di squadra Daniel Holgado che riesce ad avere la meglio per soli 17 millesimi. Sua la prima storica pole in Brasile, ma è doppia festa Aspar con la doppietta in griglia di partenza, davanti ad Alex Escrig. In seconda fila invece Manuel Gonzalez, Celestino Vietti 8° e miglior Boscoscuro per questo GP.