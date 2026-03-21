MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Caos a Goiania, c'è un buco in pista! Tutti fermi, qualifiche Moto2-Moto3 rinviate: la situazione

MotoGP
di Diana Tamantini
sabato, 21 marzo 2026 alle 16:54
moto3-delayed-qp-brasile
Ci sono ulteriori problemi a Goiania, tutti fermi al box e classi minori di nuovo in ritardo. Ecco cosa si sa al momento.
Qualifiche Moto2 e Moto3 che scatteranno non si sa quando, ma è tutto fermo sull'Autodromo brasiliano. Quello s'è visto in diretta è quanto vi mostriamo nell'immagine in copertina: un'inquadratura da lontano del personale in pista per sistemare... Qualcosa, visto che si sa solo che finora la classe minore del Motomondiale è bloccata al box per "superficie della pista". Ma da Sky Sport arrivano notizie di un buco piuttosto grande comparso sul tracciato della pista brasiliana, precisamente sul rettilineo principale. Dopo le piogge, continuano le problematiche a Goiania... L'ultimo aggiornamento ufficiale e cosa è successo in precedenza.
Leggi l'opinione di Alessio Piana: "Goiana è una pista da Mondiale?"

La nota MotoGP

"A causa delle forti piogge di cui ha sofferto la zona di recente, è comparso un problema sul rettilineo principale dell'Autodromo Internacional de Goiania-Ayrton Senna. FIM e MotoGP, assieme al promoter locale, sta lavorando per risolvere il problema il più presto possibile. A causa del tempo richiesto per completare queste riparazioni, l'attività in pista riprenderà in occasione della MotoGP Sprint, la prossima sessione in diretta. Le qualifiche Moto2 e Moto3 saranno posticipate fino a nuove notizie".

FP2 Moto3 incidentate 

Sono state svariate le cadute a referto in quest'ultimo turno di prove libere. La prima è stata quella del rookie Brian Uriarte alla curva 9, a cui è seguita una caduta di Guido Pini alla curva 2, ma i brividi sono in seguito col violento highside di Alvaro Carpe (tutto intero) alla curva 11. E proprio lì, a causa dei detriti portati in pista, avremo le cadute in sequenza di Cormac Buchanan e dell'esordiente Leo Rammerstorfer, fatto che porta alla bandiera rossa per pulire la zona. Dopo una breve interruzione si ricomincia, a referto un altro brutto highside stavolta per il debuttante Jesus Rios alla curva 1, senza conseguenze. La sessione si chiuderà con David Almansa scatenato anche sull'asciutto e capoclassifica davanti a Joel Kelso e Valentin Perrone, riguardo gli italiani abbiamo Pini 8°, Bertelle 18°, Carraro 22°.

Le FP2 Moto2 

Per quanto riguarda la classe intermedia, non sono mancati gli incidenti neanche qui: Senna Agius continua ad avere difficoltà, a terra poi anche Sergio Garcia, infine Alex Escrig, che aveva appena ottenuto il miglior crono provvisorio della sessione, poi cancellato perché in regime di bandiera gialla. Alla fine Izan Guevara ha piazzato la zampata e chiuso al comando, seguito dal capoclassifica Manuel Gonzalez e da Maio Aji, per quanto riguarda gli italiani troviamo Celestino Vietti in 9^ posizione, Tony Arbolino 12° e il sostituto Dennis Foggia 17°.

Tutto fermo a Goiania

Alle 16:40 ora italiana dovevano partire le qualifiche della categoria Moto3, a seguire quelle della Moto2, per decidere la griglia di partenza del primo Gran Premio del Brasile dell'attuale Motomondiale. Attualmente, come detto all'inizio, è tutto fermo...

Leggi anche

David Almansa super salvataggio e top Moto3, Pini in Q2 nonostante la cadutaDavid Almansa super salvataggio e top Moto3, Pini in Q2 nonostante la caduta
Novità assoluta in Brasile: sessioni estese per Moto2/Moto3 e gamma Pirelli potenziataNovità assoluta in Brasile: sessioni estese per Moto2/Moto3 e gamma Pirelli potenziata
Moto3 esordio fradicio in Brasile: la classifica FP1 e il nuovo programma MotoGPMoto3 esordio fradicio in Brasile: la classifica FP1 e il nuovo programma MotoGP
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Moto3

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

motogp buso gp brasile
MotoGP

Corsa contro il tempo a Goiania: il nuovo programma MotoGP, Moto2, Moto3

21 marzo 2026
diggia-motogp-brasile
MotoGP

Qualifiche folli in Brasile: dalla Q1 vola Di Giannantonio tra cadute e colpi di scena

21 marzo 2026

Altre notizie

motogp buso gp brasile

Corsa contro il tempo a Goiania: il nuovo programma MotoGP, Moto2, Moto3

MotoGP
Jeffrey Herlings che fenomeno: botto pazzesco ma sfiora la top ten nella qualifica del GP Andalusia!

MXGP Andalusia qualifica: pazzesco volo di Jeffrey Herlings, doppietta dei gemelli terribili

Motocross
diggia-motogp-brasile

Qualifiche folli in Brasile: dalla Q1 vola Di Giannantonio tra cadute e colpi di scena

MotoGP
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP seduto nel box a Goiania, GP Brasile

Bastianini affonda in Brasile, non classificato: il motivo del crollo è "strano"

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez

Svolta Marc Marquez a Goiania: l'incubo è finalmente finito

MotoGP
Pecco Bagnaia

Spavento Pecco Bagnaia: "La situazione era davvero critica"

MotoGP
Enea Bastianini pilota KTM Tech3 MotoGP seduto nel box a Goiania, GP Brasile

Bastianini affonda in Brasile, non classificato: il motivo del crollo è "strano"

MotoGP
MotoGP Brasile 2026

Bomba di mercato: un top rider firma per il team VR46

MotoGP
Toprak Razgatlioglu pilota Pramac Yamaha MotoGP nel box con Alberto Giribuola

Toprak Razgatlioglu spiazza tutti: l'incredibile venerdì del campione Superbike a Goiania

MotoGP

Loading