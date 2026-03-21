Ci sono ulteriori problemi a Goiania, tutti fermi al box e classi minori di nuovo in ritardo. Ecco cosa si sa al momento.

"superficie della pista". Ma da Sky Sport arrivano notizie di un buco piuttosto grande comparso sul tracciato della pista brasiliana, precisamente sul rettilineo principale. Dopo le piogge, continuano le problematiche a Goiania... L'ultimo aggiornamento ufficiale e cosa è successo in precedenza. Qualifiche Moto2 e Moto3 che scatteranno non si sa quando, ma è tutto fermo sull'Autodromo brasiliano. Quello s'è visto in diretta è quanto vi mostriamo nell'immagine in copertina: un'inquadratura da lontano del personale in pista per sistemare... Qualcosa, visto che si sa solo che finora la classe minore del Motomondiale è bloccata al box per. Ma da Sky Sport arrivano notizie di un buco piuttosto grandecomparso sul tracciato della pista brasiliana, precisamente sul rettilineo principale. Dopo le piogge, continuano le problematiche a Goiania... L'ultimo aggiornamento ufficiale e cosa è successo in precedenza.

La nota MotoGP

"A causa delle forti piogge di cui ha sofferto la zona di recente, è comparso un problema sul rettilineo principale dell'Autodromo Internacional de Goiania-Ayrton Senna. FIM e MotoGP, assieme al promoter locale, sta lavorando per risolvere il problema il più presto possibile. A causa del tempo richiesto per completare queste riparazioni, l'attività in pista riprenderà in occasione della MotoGP Sprint, la prossima sessione in diretta. Le qualifiche Moto2 e Moto3 saranno posticipate fino a nuove notizie".

FP2 Moto3 incidentate

Sono state svariate le cadute a referto in quest'ultimo turno di prove libere. La prima è stata quella del rookie Brian Uriarte alla curva 9, a cui è seguita una caduta di Guido Pini alla curva 2, ma i brividi sono in seguito col violento highside di Alvaro Carpe (tutto intero) alla curva 11. E proprio lì, a causa dei detriti portati in pista, avremo le cadute in sequenza di Cormac Buchanan e dell'esordiente Leo Rammerstorfer, fatto che porta alla bandiera rossa per pulire la zona. Dopo una breve interruzione si ricomincia, a referto un altro brutto highside stavolta per il debuttante Jesus Rios alla curva 1, senza conseguenze. La sessione si chiuderà con David Almansa scatenato anche sull'asciutto e capoclassifica davanti a Joel Kelso e Valentin Perrone, riguardo gli italiani abbiamo Pini 8°, Bertelle 18°, Carraro 22°.

Le FP2 Moto2

Per quanto riguarda la classe intermedia, non sono mancati gli incidenti neanche qui: Senna Agius continua ad avere difficoltà, a terra poi anche Sergio Garcia, infine Alex Escrig, che aveva appena ottenuto il miglior crono provvisorio della sessione, poi cancellato perché in regime di bandiera gialla. Alla fine Izan Guevara ha piazzato la zampata e chiuso al comando, seguito dal capoclassifica Manuel Gonzalez e da Maio Aji, per quanto riguarda gli italiani troviamo Celestino Vietti in 9^ posizione, Tony Arbolino 12° e il sostituto Dennis Foggia 17°.

Tutto fermo a Goiania

Alle 16:40 ora italiana dovevano partire le qualifiche della categoria Moto3, a seguire quelle della Moto2, per decidere la griglia di partenza del primo Gran Premio del Brasile dell'attuale Motomondiale. Attualmente, come detto all'inizio, è tutto fermo...