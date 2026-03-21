Un botto tremendo al via, poi una forsennata rimonta che lo ha catapultato ad un soffio dalla zona punti: Jeffrey Herlings , nel bene e nel male, ha dato spettacolo nella qualifica del GP Andalucia, secondo atto del Mondiale Motocross MXGP.

Il colpo di scena che ha segnato la gara pochi attimi dopo lo start: sul piazzale di partenza, tentando di infilare la linea interna della prima curva, Jeffrey Herlings ha perso il controllo della Honda capottandosi clamorosamente. Poteva essere un incidente serio, invece l'asso olandese è risalito in sella e ha dato vita ad una rimonta spettacolare, risalendo fino all'undicesima posizione, ad un soffio dalla zona punti. La vittoria nel GP Argentina, al debutto dalla Honda, è stato un segnale di battaglia per gli avversari, che anche nelle due manche iberiche avranno una bella gatta da pelare. Qui gli orari del GP

Lucas Coenen fa il vuoto

La prima tappa europea del Mondiale '26 si corre sul veloce tracciato di Almonte, 70 chilometri a sud di Siviglia, capoluogo dell'Andalusia. Prese immediatamente le redini della corsa, Lucas Coenen ha spinto al massimo la KTM vincendo in solitaria. Solida prestazione, alle sue spalle, di Tom Vialle, compagno Honda di Jeffrey Herlings. Il francese ha preceduto il connazionale Maxime Renaux. Ottima prestazione corale per gli azzurri. Mattia Guadagnini, con la KTM, ha concluso in una promettentissima sesta posizione, in scia alla Ducati di Calvin Vlaanderen. Davanti ai due, l'iridato in carica Romain Febvre, portacolori Kawasaki. Andrea Adamo ha concluso dietro Guadagnini, con Alberto Forato (Fantic) decimo dopo l'abituale super partenza.

Classifica Mondiale MXGP dopo la qualifica

1.Vialle (Honda) punti 59; 2. Febvre (Kawasaki) 55; 3. Coenen Lucas (KTM) 52; 4. Herlings (Honda) 50; 5. Renaux (Yamaha) 42; 6. Gajser (Yamaha) 39; 7. Adamo (KTM) 37; 8. Fernandez (Honda) 32; 9. Vlaanderen (Ducati) 30; 10. Jonass (Kawasaki) 28.

La MX2 è di Sacha

L'altro Coenen ha vinto la seconda qualifica dell'anno nella MX2, recuperando punti preziosi sul tedesco Simon Langerfelder relegato al quarto posto. Il dato tecnico più interessante della mini sfida d'antipasto però è la prestazione della Triumph che ha piazzato le due TF 250 X alle spalle della KTM vincitrice. Il caposquadra Camden McLellan ha preceduto Guillem Farres, galvanizzato dal "fattore campo". Detto del settimo posto dell'attesissimo Liam Everts, ormai sulla via del pieno recupero fisico, da segnalare come miglior italiano Valerio Lata finito undicesimo.

Classifica Mondiale MX2 dopo la qualifica

1.Langerfelder (KTM) punti 57; 2. Farres (Triumph) 55; 3. McLellan (Triumph) 52; 4. Everts (Husqvarna) 45; 5. Reisulis J, (Yamaha) 44; 6. Valin (Kawasaki) 43; 7. Coenen Sacha (KTM) 42; 8. Reisulis K. (Yamaha) 32; 9. Valk (TM) 22; 10. Walvoort (KTM) 22.