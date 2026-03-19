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Ducati in allarme nel Motocross: Bonacorsi fermo in MXGP, anche Zanchi ancora indisponibile

Motocross
di Diana Tamantini
giovedì, 19 marzo 2026 alle 10:23
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Bonacorsi e Zanchi fermi per guai fisici: Ducati senza entrambi i piloti italiani tra MXGP e MX2 nel secondo evento 2026 in Spagna.
Erano presenti nelle entry list, cosa che quindi faceva sperare nel ritorno senza problemi. Invece Ducati registra un doppio KO pesante per il secondo evento del Mondiale Motocross 2026. Andrea Bonacorsi, pilota MXGP, è fuori dai giochi dopo l'incidente occorsogli nel primo round in Argentina, ma è confermata anche la prolungata assenza di Ferruccio Zanchi, che deve rinviare ancora il suo debutto con la Desmo250 MX in MX2. Beddini Racing non può neanche puntare di nuovo su Simone Mancini, ottimo da sostituto a Bariloche, ma ad Almonte impegnato nel primo round del suo campionato, ovvero l'Europeo 250. Ducati quindi perde proprio suoi due ragazzi italiani, un'altra tegola dopo un inizio di stagione sottotono...

Bonacorsi e Zanchi fuori causa 

Andrea Bonacorsi si stava comportando molto bene alla primissima uscita mondiale con la Desmo450 MX, ma ecco la situazione che non ci voleva. La caduta nella prima gara del Gran Premio d'Argentina è infatti avvenuta mentre lottava per un piazzamento tra i primi cinque, ma ha lasciato pesanti conseguenze ad un fianco: forti dolori che hanno costretto il 22enne bergamasco al ritiro nella seconda gara. Tornato in Italia e sottoposto a esami, Bonacorsi è ancora in fase di recupero e non correrà quindi con la sua Desmo450 MX nel prossimo round del campionato MXGP, in programma questo fine settimana sul nuovo circuito di Almonte, in Andalucia.
Oltre a questo, il ritorno di Ferruccio Zanchi in MX2 è stato posticipato ancora a causa di un infortunio alla mano rimediato durante gli allenamenti in preparazione al Gran Premio d'Argentina. Era stato sostituito da Simone Mancini nella gara di Bariloche, ma stavolta come detto non è possibile, visto che deve pensare al suo debutto in EMX250 con la Desmo250 MX, mentre il diciannovenne toscano tornerà a correre una volta completamente ristabilito. E purtroppo non è detto che sia la prossima settimana, quando toccherà già al terzo evento della stagione 2026.

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