Marco Bezzecchi: pazza richiesta per l'Aprilia dopo la vittoria in Thailandia

Per Aprilia e Marco Bezzecchi la stagione MotoGP '26 è iniziata subito alla grande, con una vittoria del pilota romagnolo nel GP della Thailandia. La Casa di Noale ha deciso di ringraziare il giovane talento con un regalo davvero speciale. Ma non si tratta di una moto da corsa.

Un regalo fino al Ranch

Il 'Bez' ha ricevuto un regalo particolare dopo il successo a Buriram. Non si tratta della nuova RS-GP, bensì di un veicolo a tre ruote che ora si trova presso il Motor Ranch di Valentino Rossi a Tavullia. Il pilota dell'Aprilia approda in Brasile con il morale alle stelle e cercherà di fare poker (dopo i trionfi nelle ultime due gare del 2025). Ma il primo posto in Thailandia gli ha consentito di esprimere un desiderio e a Noale l'hanno subito accontentato.

Approfittando del fatto che Aprilia fosse di proprietà del Gruppo Piaggio, Bezzecchi ha richiesto un veicolo a tre ruote. Detto fatto, Lorenzo Savadori, collaudatore del marchio, è stato incaricato di guidare una Piaggio Ape personalizzata fino alla VR46 Academy, per sorprendere Marco durante una pausa tra le sessioni di prove al Ranch.

Un'Ape molto speciale...

Non si tratta di un modello di produzione seriale. È stato verniciato interamente di nero, riprendendo i colori da corsa di Aprilia Racing, e presenta i loghi ufficiali sulle portiere. Inoltre, appena sopra il faro sinistro, compare il celebre slogan "Simply the Bez", lo stesso che adorna il casco del pilota e il merchandising.

Non è la prima volta che l'italiano dimostra il suo senso dell'umorismo. L'anno scorso a Misano, ha festeggiato il podio nella gara Sprint mostrando una protesi alla gamba, in riferimento a una classica commedia italiana. Questa volta, la sua ossessione per le tre ruote sembra derivare dal successo nella gara di tuk-tuk, la nuova attività che la MotoGP ha lanciato nel 2026 in Thailandia per sostituire la consueta sfilata di piloti.

Anche Massimo Rivola, responsabile di Aprilia Racing, era presente alla consegna del regalo. Il team ha curato ogni dettaglio degli interni dell'abitacolo. Per conferirgli un tocco più grintoso e personale, i sedili sono stati rivestiti con una vistosa stampa leopardata, che si abbina perfettamente alla personalità estroversa di Bezzecchi.

All'interno del piccolo vano, i meccanici e lo staff del team hanno lasciato diversi post-it con messaggi ironici. Tra gli adesivi c'erano consigli per Marco su come evitare di sbagliare il ritmo mentre guidava il triciclo per strada. C'erano scritte frasi come: "Non andare veloce, vai piano, ma non troppo piano.