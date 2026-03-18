Circuito brasiliano sott'acqua per le forti piogge dei giorni scorsi. Si lavora per sistemare tutto in fretta per il GP MotoGP, guardando il cielo...

Una situazione complessa all'Autodromo Ayrton Senna dopo le fortissime precipitazioni di lunedì e martedì, che hanno portato a questa situazione. Ora bisogna lavorare a fondo per essere pronti per il Gran Premio del Brasile, che segna il ritorno della MotoGP nel paese di Alex Barros e, ora, della nuova stellina Diogo Moreira. Ma siamo sicuri? La pioggia per il momento è cessata, c'è il sole e la situazione sembra stia tornando alla normalità (fonti Sky Sport e Motorsport) ma l'attenzione è sempre massima, visto che si parla di possibile ritorno del maltempo proprio per il weekend di gare, stando almeno alle previsioni, che possono tranquillamente essere smentite. Certo che il Motomondiale non ha davvero fortuna quest'anno, e siamo solo all'inizio...

Al lavoro per il GP

Fortunatamente il drenaggio della pista sembra aver funzionato correttamente, oggi splende il sole e tutto sta tornando alla normalità, ma chiaramente gli occhi rimangono puntati sul cielo. Non è una situazione nuova per quanto riguarda gli appuntamenti in Brasile: il Motomondiale non ci corre dagli anni '80, ma i Gran Premi della Formula 1, pur su un altro tracciato (Interlagos), sono stati spesso condizionati proprio dalle forti piogge. Ora la speranza che le previsioni siano "troppo pessimistiche" e che il Gran Premio del Brasile possa svolgersi regolarmente, senza alcun intoppo. Dopo i test invernali segnati da tempo non proprio ottimale sia nella penisola iberica, tra Portimao e Jerez (Moto2 e Moto3) che in Asia, tra Sepang e Buriram (MotoGP), ed il rinvio del GP del Qatar per guerra.