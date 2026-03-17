GP Brasile, sfida estrema per i freni: Brembo svela dati, gamma e punti da osservare

I dati Brembo
per l'appuntamento all'Autodromo Ayrton Senna, attesissimo e inedito teatro del secondo round del Mondiale MotoGP 2026.
Tra costruttori, team, piloti e marchi al lavoro per affrontare al meglio la grande novità, non dimentichiamo anche Brembo
, azienda bergamasca leader dei sistemi frenanti, come gli altri pronto per l'attesissimo ritorno in Brasile della MotoGP. Fin dall'annuncio, l'adrenalina è alle stelle ed i tifosi sono pronti a fare grande festa per accogliere nuovamente il Motomondiale. Appuntamento sullo storico Autodromo Ayrton Senna, inaugurato nel luglio 1974 e che ha accolto il Campionato del Mondo negli anni '80 (qui la sua storia
), ma che è radicalmente cambiato da allora, a seguito di una ristrutturazione iniziata nel 2013 e costata l'equivalente di 40 milioni di euro. Una curiosità è che, assieme ai tracciati di Caruaru e Londrina, è uno dei tre circuiti brasiliani intitolati ad Ayrton Senna, indimenticato campione di F1 tragicamente scomparso durante il GP di San Marino a Imola nel 1994.
Dati del GP Brasile
Secondo i tecnici Brembo, che per l'undicesimo anno consecutivo collaborano a stretto contatto con tutti i piloti della MotoGP, l'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, lungo 3.835 km, rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi per i freni. Su una scala da 1 a 6, ha ottenuto un indice di difficoltà pari a 4, nonostante presenti solo 7 punti di frenata per giro: 3 classificati come Alti, 3 come Medi e 1 come Basso. Ad eccezione di uno, tutti gli altri presentano decelerazioni di almeno 1,3 g. Nel corso di un giro, i freni vengono utilizzati per circa venti secondi.
La curva più difficile
La curva più difficile dell'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna per l'impianto frenante è la prima, dove la velocità scende da 337 km/h a 117 km/h, a causa di una frenata di 4,4 secondi. Durante questo lasso di tempo, le moto della MotoGP percorrono 259 metri mentre i piloti applicano un carico di 5,6 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 1,5 g. La pressione dell'impianto frenante raggiunge i 12 bar.
Il re brasiliano
Lo scorso novembre, a Valencia, l'eroe di casa Diogo Moreira ha conquistato il Campionato del Mondo Moto2, diventando il primo pilota brasiliano a vincere un Campionato del Mondo sotto l'egida della FIM. Ha raggiunto questo traguardo in sella alla KALEX dell'Italtrans Racing Team, equipaggiata con un motore Triumph e pinze freno Brembo a paletta, derivate da quelle della MotoGP. Da diversi anni, infatti, tutti i team di Moto3 e Moto2 (qui le scelte Pirelli per il GP Brasile
) utilizzano pinze Brembo.
Gamma di dischi
Prendendo sempre ad esempio il beniamino del pubblico, Diogo Moreira ha fatto il suo debutto in MotoGP con un 13° posto in sella alla Honda del team LCR. Ci sono numerose differenze rispetto alla KALEX che usava in Moto2, a cominciare dai dischi: in acciaio con un diametro di 300 mm per la classe intermedia, in carbonio con diametri di 320, 340 e 355 mm per la classe regina. I dischi da 320 mm vengono utilizzati solo su circuiti non particolarmente impegnativi per i freni, mentre i dischi da 355 mm sono consigliati per i tracciati più difficili. I dischi Brembo da 340 mm sono disponibili nelle varianti Ultra Light, Standard Mass, High Mass e Finned.
Quando 320 mm erano sufficienti
I freni Brembo fecero il loro debutto nella classe regina nel 1976, ma la prima vittoria in Brasile risale al 1988: Eddie Lawson trionfò con 13 secondi di vantaggio in sella alla Yamaha del team di Giacomo Agostini
, equipaggiata con dischi Brembo da 320 mm e pinze Brembo a 4 pistoncini. Nel 1986, la YZR500 OW81 dell'americano fu la prima a utilizzare la pompa freno radiale Brembo, che nel giro di pochi anni divenne lo standard per le moto da corsa ed è ora utilizzata su tutte le moto stradali ad alte prestazioni.
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