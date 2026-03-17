Harley-Davidson Bagger World Cup 2026: line-up esplosiva con novità italiane

Arrivano aggiornamenti riguardo alla nuova Bagger World Cup : ecco team e piloti per la stagione inaugurale.

Con l'avvicinarsi dell'evento inaugurale della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup ad Austin, in Texas, Harley-Davidson e MotoGP Sports Entertainment Group hanno annunciato un ulteriore aggiornamento alla lista dei partecipanti al campionato. L'aggiunta di un nuovo team (non compare più Cecchini Racing, ma ecco arrivare ParkinGO Team) e di due piloti contribuisce a delineare una griglia di partenza sempre più internazionale e competitiva in vista del debutto in pista, con i primi test pre-stagionali ufficiali in programma il 21 e 22 marzo al Circuit of the Americas.

Come detto, l'ultimo team ad aggiungersi alla lista è il ParkinGO Team, una delle strutture italiane più affermate, che gareggerà con una sola moto. Fondato da Giuliano Rovelli e gestito dal figlio Edoardo, il ParkinGO Team è un ex vincitore del Mondiale Supersport con una vasta esperienza in Moto2, World Supersport e nelle gare di durata internazionali. Il team schiererà Filippo Rovelli, segnando così un nuovo capitolo per la famiglia Rovelli all'interno del progetto globale Harley-Davidson Racing. Inoltre, Saddlemen Racing ha ampliato il suo programma con tre moto, rafforzando ulteriormente la competitività e il livello del campionato. Di seguito gli aggiornamenti.

Entry list 2026

• Joe Rascal Racing (Australia) – 3 moto

• Niti Racing (Indonesia) – 2 moto

• ParkinGO Team (Italy) – 1 moto

• Saddlemen Racing (USA) – 3 moto

#10 TRAVIS WYMAN (USA) – SADDLEMEN RACING

Travis Wyman si è costruito una solida reputazione nel mondo delle corse su strada con moto bicilindriche a V americane, apprezzato per la sua costanza, il ritmo vincente e la competenza tecnica. Gareggiando ai massimi livelli delle competizioni bagger di grossa cilindrata negli Stati Uniti, Wyman ha conquistato numerose vittorie e podi in sella a motociclette Harley-Davidson. La sua esperienza con motori bicilindrici a V di grossa cilindrata lo rende una risorsa preziosa per Saddlemen Racing.

#13 CORY WEST (USA) – SADDLEMEN RACING

Cory West è un pilota americano di grande esperienza nelle corse su strada, con oltre vent'anni di competizioni professionistiche, tra cui la conquista del titolo MotoAmerica Super Hooligan nel 2024. Noto per la sua versatilità e la sua competenza tecnica, si è costruito una solida reputazione gareggiando con moto bicilindriche di grossa cilindrata ai massimi livelli del campionato americano di bagger. La sua esperienza vincente e il suo contributo allo sviluppo lo rendono una figura chiave per il programma Saddlemen Racing.

#85 JAKE LEWIS (USA) – SADDLEMEN RACING

Jake Lewis è un affermato pilota americano di corse su strada con una vasta esperienza in diverse categorie di gare nazionali. Noto per la sua velocità naturale e il suo stile di guida disciplinato, Lewis è stato un contendente costante nelle competizioni di alto livello per moto bagger bicilindriche negli Stati Uniti. Nel 2012 ha vinto il campionato AMA Pro SuperSport East, aggiudicandosi il titolo di Rookie of the Year. Nel 2021 ha conquistato il titolo MotoAmerica Stock 1000. Il suo approccio aggressivo e la sua abilità in gara aggiungono profondità e competitività alla formazione del team Saddlemen Racing.

#27 FILIPPO ROVELLI (ITA) – PARKINGO TEAM

Filippo Rovelli entra nel campionato supportato dalla solida struttura del Team ParkinGO. Grazie all'esperienza maturata nelle competizioni europee e a una forte attenzione allo sviluppo, Rovelli rappresenta la nuova generazione di talenti italiani nella Harley-Davidson Bagger World Cup.

#34 CODY WYMAN (USA) – JOE RASCAL RACING

Cody Wyman si è affermato come uno dei principali piloti del motociclismo americano, conquistando numerose vittorie e podi nel campionato MotoAmerica Super Hooligan. La sua familiarità con le moto da corsa Harley-Davidson e il suo stile di guida deciso lo rendono un serio contendente anche sulla scena mondiale.

#51 ERIC GRANADO (BRA) – JOE RASCAL RACING

Eric Granado è uno dei piloti brasiliani più affermati a livello internazionale, con un palmarès di tutto rispetto nella Coppa del Mondo MotoE e un'esperienza consolidata in Moto2 e nel Campionato Mondiale Superbike. Noto per precisione e adattabilità, Granado porta nella Bagger World Cup la sua esperienza nel campionato del mondo e la sua profonda competenza tecnica.

Partner tecnici

Dunlop

Forte della sua tradizione nelle corse e della recente esperienza nelle competizioni bagger, Dunlop fornirà pneumatici da competizione specifici, sviluppati appositamente per le motociclette bagger ad alte prestazioni che gareggiano sui circuiti di alto livello. Dunlop fornirà inoltre tutti i pneumatici ufficiali e un servizio completo di assistenza pneumatici in pista per il campionato, supportando la serie attraverso il suo programma di incentivi. Insieme, questi sforzi rafforzano la partnership di lunga data tra Dunlop e Harley-Davidson e il loro impegno per le prestazioni dei piloti e le competizioni.

Brembo

Brembo Group stabilisce un nuovo punto di riferimento nella Harley-Davidson Bagger World Cup con un ecosistema frenante d'élite progettato per le competizioni estreme. Il sistema è dotato di pinze ricavate dal pieno, nichelate e a quattro pistoncini, derivate dalla Moto2, per una potenza senza compromessi. Questa configurazione è abbinata a dischi T-Drive da 330 mm, simili alle specifiche SBK, e pastiglie da competizione Z04, il tutto gestito da una pompa freno di alta precisione.

Öhlins

Il pacchetto tecnico è rafforzato dalle sospensioni Öhlins con ammortizzatori a gas e serbatoi separati, e dai cerchi in alluminio forgiato Marchesini a 7 razze ricavati dal pieno, che riducono drasticamente le masse non sospese. Integrando questi componenti avanzati, l'ecosistema Brembo Group, che comprende freni e cerchi, migliora l'agilità di queste iconiche motociclette, riaffermando il suo ruolo di leader tecnico, sinonimo di eccellenza e prestazioni in questo campionato globale emergente.

Akrapovič

Akrapovič fornirà un sistema di scarico da competizione in titanio, progettato per massimizzare la potenza e ridurre al contempo il peso complessivo. Realizzato con materiali avanzati e processi di produzione di precisione, il sistema migliora il flusso dei gas di scarico e la risposta dell'acceleratore, offrendo incrementi di prestazioni misurabili e un sound da corsa inconfondibile.

Panta Fuels

Panta Fuels sarà l'unico fornitore di carburante della serie, offrendo un carburante da competizione ad alte prestazioni specificamente formulato per garantire un'efficienza di combustione ottimizzata, un'erogazione di potenza costante e l'affidabilità del motore in condizioni di gara prolungate. Grazie alla sua vasta esperienza nel motorsport internazionale, Panta assicura uniformità tecnica su tutta la griglia di partenza, supportando al contempo le massime prestazioni e la durata del motore durante ogni weekend di gara.

Regina

Regina equipaggerà le moto da corsa Harley-Davidson con sistemi di catene da competizione di alta qualità, progettati per garantire elevata resistenza alla trazione, attrito ridotto e trasmissione ottimale della coppia. Grazie all'utilizzo di metallurgia avanzata e processi produttivi di precisione, le soluzioni di trasmissione Regina migliorano l'efficienza del trasferimento di potenza e l'affidabilità a lungo termine, supportando prestazioni costanti su tutta la griglia di partenza. Fondata in Italia nel 1919, dove tuttora si svolge l'intera produzione, Regina vanta una lunga tradizione nel mondo delle corse e ha contribuito alla conquista di oltre 390 titoli mondiali nel motorsport internazionale.

STM

STM fornirà sistemi di frizione antisaltellamento a secco ad alte prestazioni, mettendo a disposizione una tecnologia collaudata in gara e sviluppata ai massimi livelli delle competizioni internazionali, tra cui la MotoGP™. L'architettura della frizione a secco, ampiamente utilizzata nelle competizioni prototipi, è apprezzata per la sua efficienza meccanica, le prestazioni costanti e la capacità di resistere a carichi di coppia e temperatura estremi. Eliminando l'attrito dell'olio e riducendo la contaminazione delle lamelle di attrito, i sistemi STM garantiscono una risposta più diretta della trasmissione e una maggiore precisione della catena cinematica. La funzione antisaltellamento migliora la stabilità durante le scalate aggressive e l'ingresso in curva, riducendo il bloccaggio della ruota posteriore e consentendo ai piloti di mantenere un maggiore controllo e sicurezza in condizioni di gara.

Dynojet

Dynojet Research Inc. è un'azienda americana leader nel settore delle tecnologie per le prestazioni nel settore dei veicoli a motore, specializzata nella messa a punto dei motori, nell'elettronica di precisione e nei sistemi diagnostici. L'azienda supporta già Harley-Davidson Factory Racing, contribuendo allo sviluppo di piattaforme da competizione ad alte prestazioni.

Le specifiche tecniche complete della serie, unitamente al regolamento sportivo e tecnico completo, sono state ratificate e approvate dalla FIM e sono pubblicate nel regolamento ufficiale disponibile sul sito web della FIM.