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“Perché non annullarlo?": il rinvio del GP Qatar accende la polemica e divide i tifosi

MotoGP
di Diana Tamantini
lunedì, 16 marzo 2026 alle 18:30
motogp-qatar
Il rinvio del GP Qatar ha scatenato il web, con commenti anche molto duri riguardo questa decisione...
Una decisione inevitabile che però non soddisfa. Il Gran Premio del Qatar, inizialmente previsto ad aprile, è stato rinviato a novembre, in mezzo ad un periodo già fitto di GP. Rinviato appunto, non cancellato, nonostante sia lampante il fatto che la guerra in corso purtroppo non si concluderà dall'oggi al domani... È questo punto che ha scatenato i fan su tutti i social media, con molti commenti piuttosto duri e furiosi in seguito alla decisione presa attualmente. Considerando che Liberty Media e MotoGP SEG (ex Dorna Sports) hanno sottolineato di tenere in grande considerazione il parere dei tifosi, sarà da vedere quale posizione prenderanno dopo tutti questi commenti poco favorevoli...

"Perché non annullare? È follia!" 

Come riportano i colleghi di Paddock-GP, il web è fitto di critiche contro questo rinvio, visto come particolarmente forzato dai tifosi. "Stanno spostando due gare, causando enormi difficoltà agli organizzatori e ai tifosi che avevano programmato di viaggiare. Tutto per evitare di cancellare una gara le cui tribune sono sempre state vuote. Bravi" è uno dei commenti comparsi di recente. Più duro un altro commento: "Che idea stupida! Bisogna cancellarlo. Nessuno volerà in Qatar quest'anno, figuriamoci partecipare a una gara. Disturbare inutilmente gli eventi di Portimão e Valencia è pura illusione". C'è chi è ancora più esplicito, citando direttamente il discorso denaro. "I soldi del Qatar sono troppo importanti per rifiutarli". Od anche, "Perché non annullare direttamente ed evitare tutti questi problemi? Rimandare Portimão e Valencia fin quasi a dicembre mi sembra una follia".
La situazione è certamente ancora più caotica di quanto sia stata durante la pandemia. Le tensioni e le guerre in corso stanno scombinando totalmente gli equilibri, e di conseguenza emergono enormi difficoltà a livello di logistica, sicurezza e interessi commerciali. L'unico augurio che possiamo fare è che questa follia mondiale cessi il più presto possibile, ed il discorso Motomondiale o altri campionati è decisamente marginale...
L'articolo originale di Paddock-GP QUI

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