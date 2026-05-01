Honda non sta brillando nel Mondiale SBK, serve tanto lavoro sulla CBR: Rea ha girato in Spagna per provare a migliorare.

L'inizio di 2026 del team HRC è stato decisamente travagliato. Prima l'infortunio di Somkiat Chantra, assente nei test pre-campionato e nel primo round in Australia; poi quello di Jake Dixon nell'ultimo giorno di test a Phillip Island: l'ex Moto2 non ha ancora potuto gareggiare nel Mondiale Superbike. Sembrava recuperabile per Balaton Park, ma alla fine sarà il giapponese Yuki Kunii a guidare la sua CBR1000RR-R Fireblade. A Portimao e ad Assen era stato Jonathan Rea a correre al suo posto, cercando di contribuire alla crescita di una moto che appare molto indietro rispetto alle prime della classe.

Superbike, test Honda a Jerez: Jonathan Rea guida lo sviluppo

Anche se gli impegni maggiori sono sulla MotoGP, Honda non vuole snobbare il progetto Superbike. Questa settimana ha svolto due giorni di test a Jerez, con Rea protagonista: "Test a Jerez completato, 111 giri - ha scritto giovedì il sei volte iridato su Instagram - tanti dati e una buona direzione. Grazie team per tutto il duro lavoro!".

L'ex pilota di Kawasaki e Yamaha sembra essere soddisfatto di quanto fatto nelle due giornate in Andalusia, dove ha avuto l'opportunità di girare tanto con la CBR1000RR-R Fireblade SP e di capire un po' meglio come migliorarla. Poi toccherà agli ingegneri HRC intervenire concretamente sulla moto e produrre dei miglioramenti sfruttabili dai piloti. Rea sta facendo del suo meglio per contribuire al rilancio del marchio giapponese nel WorldSBK, però il suo impegno non basta.

SBK a Balaton Park: aspettative basse sul team HRC

Intanto, in questo weekend c'è il round in Ungheria e le possibilità di vedere una Honda nuovamente in affanno sono elevate. Chantra è stato dichiarato "fit" dopo la strana caduta con annesso infortunio della FP3 che gli aveva impedito di gareggiare ad Assen. A Balaton Park non ha mai corso: nel 2025, quando ci fu il gran premio MotoGP, lui era assente per un altro infortunio. Dovrà sfruttare bene le prove libere di oggi per conoscere il circuito e adattarsi sia ad esso sia alla sua moto.

Kunii sarà al debutto assoluto nel Mondiale Superbike, dunque con tante cose da imparare. Corre già con la Honda CBR1000RR-R, ma nella classe JSB1000 dell'All Japan Road Racing. Vedremo come se la caverà, le aspettative sono basse, giustamente. Per il team HRC sarà importante raccogliere dati utili, in questo weekend è difficile aspettarsi risultati particolari dai due piloti.