MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK, Honda prova a rialzarsi: Jonathan Rea macina giri nel test a Jerez

Superbike
di Matteo Bellan
venerdì, 01 maggio 2026 alle 7:30
Jonathan Rea e il test team Honda HRC Superbike WorldSBK nel box a Jerez
Superbike, Honda reagisce: test a Jerez con Jonathan Rea
Honda non sta brillando nel Mondiale SBK, serve tanto lavoro sulla CBR: Rea ha girato in Spagna per provare a migliorare.
L'inizio di 2026 del team HRC è stato decisamente travagliato. Prima l'infortunio di Somkiat Chantra, assente nei test pre-campionato e nel primo round in Australia; poi quello di Jake Dixon nell'ultimo giorno di test a Phillip Island: l'ex Moto2 non ha ancora potuto gareggiare nel Mondiale Superbike. Sembrava recuperabile per Balaton Park, ma alla fine sarà il giapponese Yuki Kunii a guidare la sua CBR1000RR-R Fireblade. A Portimao e ad Assen era stato Jonathan Rea a correre al suo posto, cercando di contribuire alla crescita di una moto che appare molto indietro rispetto alle prime della classe.

Superbike, test Honda a Jerez: Jonathan Rea guida lo sviluppo

Anche se gli impegni maggiori sono sulla MotoGP, Honda non vuole snobbare il progetto Superbike. Questa settimana ha svolto due giorni di test a Jerez, con Rea protagonista: "Test a Jerez completato, 111 giri - ha scritto giovedì il sei volte iridato su Instagram - tanti dati e una buona direzione. Grazie team per tutto il duro lavoro!".
L'ex pilota di Kawasaki e Yamaha sembra essere soddisfatto di quanto fatto nelle due giornate in Andalusia, dove ha avuto l'opportunità di girare tanto con la CBR1000RR-R Fireblade SP e di capire un po' meglio come migliorarla. Poi toccherà agli ingegneri HRC intervenire concretamente sulla moto e produrre dei miglioramenti sfruttabili dai piloti. Rea sta facendo del suo meglio per contribuire al rilancio del marchio giapponese nel WorldSBK, però il suo impegno non basta.

SBK a Balaton Park: aspettative basse sul team HRC

Intanto, in questo weekend c'è il round in Ungheria e le possibilità di vedere una Honda nuovamente in affanno sono elevate. Chantra è stato dichiarato "fit" dopo la strana caduta con annesso infortunio della FP3 che gli aveva impedito di gareggiare ad Assen. A Balaton Park non ha mai corso: nel 2025, quando ci fu il gran premio MotoGP, lui era assente per un altro infortunio. Dovrà sfruttare bene le prove libere di oggi per conoscere il circuito e adattarsi sia ad esso sia alla sua moto.
Kunii sarà al debutto assoluto nel Mondiale Superbike, dunque con tante cose da imparare. Corre già con la Honda CBR1000RR-R, ma nella classe JSB1000 dell'All Japan Road Racing. Vedremo come se la caverà, le aspettative sono basse, giustamente. Per il team HRC sarà importante raccogliere dati utili, in questo weekend è difficile aspettarsi risultati particolari dai due piloti.

Leggi anche

Crisi Honda SBK, Jonathan Rea non può fare miracoli: "Manca un riferimento"Crisi Honda SBK, Jonathan Rea non può fare miracoli: "Manca un riferimento"
SBK, Honda soffre: Jonathan Rea in "modalità sopravvivenza" ad AssenSBK, Honda soffre: Jonathan Rea in "modalità sopravvivenza" ad Assen
"In Testa": su Amazon puoi acquistare l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Jonathan Rea

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike Balaton, prove 1: Lecuona svetta davanti a Bulega
Superbike

SBK Balaton Prove 1: Lecuona ci mette il pepe, Bulega adesso è dietro

01 maggio 2026
Iker Lecuona pilota Aruba Ducati festeggia sul podio Superbike WorldSBK
Superbike

SBK, a Balaton Park l'occasione di Lecuona: la sfida a Bulega è lanciata

30 aprile 2026
Suzuki Nuda
Storie di Moto

Superbike del futuro negli anni ’80: la Suzuki Nuda, funzionante, estrema e impossibile da produrre

30 aprile 2026

Altre notizie

Superbike Balaton, prove 1: Lecuona svetta davanti a Bulega

SBK Balaton Prove 1: Lecuona ci mette il pepe, Bulega adesso è dietro

Superbike
Pecco Bagnaia

Crollo Ducati, l'urlo di Pecco Bagnaia: "Non sono felice"

MotoGP
Alex e Marc Marquez

Mamma Marquez difende il figlio Marc: "Non è finito"

MotoGP
Iker Lecuona pilota Aruba Ducati festeggia sul podio Superbike WorldSBK

SBK, a Balaton Park l'occasione di Lecuona: la sfida a Bulega è lanciata

Superbike
motogp-no-wild-card-2027

Stop alle wild card MotoGP, pressione gomme sempre sotto controllo, e non solo: le ultime novità

MotoGP

Articoli popolari

Alessio Salucci

Diggia e VR46 verso la rottura: Valentino Rossi prepara il piano B

MotoGP
Suzuki Nuda

Superbike del futuro negli anni ’80: la Suzuki Nuda, funzionante, estrema e impossibile da produrre

Storie di Moto
Marc Marquez

Marc Marquez beffa tutti: "Era una strategia di marketing"

MotoGP
fernandez-motogp-jerez

Tester Yamaha eroico: grosso guaio al 2° giro, ma chiude il GP Jerez e raccoglie dati cruciali

MotoGP
moto3-polimi-podio-misano

"Ripaga tanti sforzi": favola PoliMi Motorcycle Factory, esordio con podio nel CIV Moto3 2026

Storie di Moto

Loading