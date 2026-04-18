MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Crisi Honda SBK, Jonathan Rea non può fare miracoli: "Manca un riferimento"

Superbike
di Matteo Bellan
sabato, 18 aprile 2026 alle 8:30
Jonathan Rea pilota tester Honda HRC Superbike WorldSBK ad Assen
Superbike Assen, Honda fatica: Jonathan Rea non può fare miracoli
Le CBR1000RR-R lontanissime in classifica ad Assen, neppure un campione come Rea può andare oltre i limiti della moto: Honda deve accelerare.
Inizio di stagione Superbike 2026 negativo per Honda, che tra infortuni e risultati deludenti sta ottenendo meno di quanto si aspettasse. Come a Portimao, anche ad Assen c'è Jonathan Rea a sostituire Jake Dixon, che dovrebbe rientrare nel prossimo round a Balaton Park. Il sei volte iridato non sta riuscendo a fare la differenza con la CBR1000RR-R Fireblade SP, non ci ha percorso abbastanza chilometri e gli serve tempo per essere maggiormente incisivo nello sviluppo. Inoltre, c'è HRC che deve fare la propria parte nel reagire a quelle che sono le sue indicazioni tecniche.
Nelle prove libere SBK ad Assen la situazione è stata abbastanza desolante: JR65 non è andato oltre il diciannovesimo tempo, appena dietro alla wild card Twan Smits e a 1"437 dal leader Nicolò Bulega. La top 10 è a 652 millesimi. Peggio ha fatto Somkiat Chantra, ventunesimo (terzultimo), in ritardo di 1"556 dalla vetta. Il thailandese ex MotoGP è un rookie e ha avuto un infortunio prima dei test invernali, è tornato solo a Portimao e sta faticando tanto nel suo adattamento alla moto e alla categoria.

Superbike Assen, cosa succede alla Honda? Parla Rea

Rea sta cercando di dare un contributo alla crescita della Honda in Superbike, però la situazione attuale non è semplice: "Quel che è certo è che abbiamo molto lavoro da fare - ha dichiarato - Abbiamo ricevuto molti nuovi componenti elettronici e siamo ripartiti da zero durante l'inverno. Vedo le risorse e l'impegno, percepisco l'ambizione. Vogliono progredire e per questo la base della moto deve migliorare. Mi aspetto di più, ma nonostante i loro sforzi, non sono ancora arrivati ​​in testa. Ecco perché Honda sta investendo così tanto nel programma di sviluppo ora. Ho fatto dei test a Portimão la settimana scorsa e li farò di nuovo dopodomani: stiamo lavorando sodo. Ma spetta a Honda e HRC definire la direzione".
Il 39enne nord-irlandese sta mettendo a disposizione del progetto HRC tutta la sua esperienza e la sua voglia di essere di aiuto. Certamente è stato un danno aver avuto dei test invernali condizionati dal maltempo e aver perso i piloti ufficiali causa infortuni. JR65, che a inizio anno soffriva ancora per l'infortunio rimediato nel round a Jerez a fine campionato 2025, non può fare miracoli. Man mano che percorre più chilometri con la CBR1000RR-R Fireblade SP cerca di dare feedback utili, però poi deve essere Honda a lavorare alle soluzioni necessarie per aumentare la competitività. Un difetto della moto è la mancanza di grip posteriore, già denunciata da Iker Lecuona e Xavi Vierge in passato.

SBK, HRC ha sbagliato con la scelta dei piloti?

A proposito di Lecuona e Vierge, Rea fa intendere che forse confermare almeno uno dei due sarebbe stato meglio per lo sviluppo della moto: "È stato strano che la Honda abbia perso entrambi i piloti dopo la scorsa stagione - spiega - Ora ci manca un punto di riferimento. Come facciamo a sapere se le gare finora sono andate bene o male? Se Xavi o Iker fossero ancora qui, potrebbero dirmi di restare a casa a bere più birra. Oppure ci renderemmo conto che dobbiamo lavorare più intensamente sulla moto 2026 con questa elettronica. Per arrivare dove si trova oggi la Ducati, dobbiamo recuperare. Ma finché non ci saremo riusciti, dove pensate che saranno gli altri?".
Mentre HRC cerca la propria strada, la concorrenza va avanti e il gap può diventare ancora più grande. Il sei volte campione del mondo Superbike sta provando ad essere un leader e a guidare la crescita del progetto, ma al tempo stesso si sente l'assenza di un altro punto di riferimento nel box. Aver puntato su due rookie come Dixon e Chantra è stato un grosso rischio, finora non ha pagato. Forse sarebbe stato meglio scegliere almeno un pilota con esperienza in SBK. Non è un segreto che ci sia stato un tentativo di ingaggiare Toprak Razgatlioglu e poi l'operazione non si è concretizzata.

Leggi anche

SBK, Jonathan Rea racconta: "Non riuscivo a spiegare quanto dolore avessi"SBK, Jonathan Rea racconta: "Non riuscivo a spiegare quanto dolore avessi"
Jonathan Rea, com'è stato il ritorno in SBK? "Non c'è da festeggiare"Jonathan Rea, com'è stato il ritorno in SBK? "Non c'è da festeggiare"
"In Testa": su Amazon puoi acquistare l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Jonathan Rea

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Superbike Assen: Nicolò Bulega firma una Superpole stratosferica
Superbike

SBK Assen: Nicolò Bulega sei magico, un'altra Superpole da record

18 aprile 2026
Superbike Assen prove 3: Ducati mostruose, ma se piovesse? L'occasione di Petrucci
Superbike

Assen Prove 3: Ducati mostruose ma Petrucci potrebbe fare lo scherzetto?

18 aprile 2026
Lorenzo Baldassarri pilota del team Go Eleven guida la Ducati nelle prove Superbike WorldSBK ad Assen
Superbike

SBK, Baldassarri vola ad Assen e zittisce i critici: "Risolto il problema di Portimao"

17 aprile 2026

Altre notizie

Superbike Assen: Nicolò Bulega firma una Superpole stratosferica

SBK Assen: Nicolò Bulega sei magico, un'altra Superpole da record

Superbike
380824ELF-MARC-VDS-RACING-TEAM-KM99_result

24 ore di Le Mans 2026: ecco chi sono tutti gli italiani in gara

In Pista
piqueras-moto2-update-injury

Moto2, Piqueras a casa dopo il botto di Austin: fratture multiple e lunga riabilitazione

In Pista
Superbike Assen prove 3: Ducati mostruose, ma se piovesse? L'occasione di Petrucci

Assen Prove 3: Ducati mostruose ma Petrucci potrebbe fare lo scherzetto?

Superbike
Marc Marquez

Marquez-Ducati rinnovo vicino: non sarà il pilota più pagato

MotoGP

Articoli popolari

Tempi duri per Moto2 3 Moto3: crollano ascolti e sponsor

Moto2 e Moto3 in caduta libera, che ne pensano i team? "Sono tempi duri"

In Pista
Danilo Petrucci pilota BMW Superbike WorldSBK

SBK, Petrucci l'ha capito: con la BMW non può copiare Razgatlioglu

Superbike
Nicolò Bulega è stato il più veloce nelle prime prove del Mondiale Superbike ad Assen

Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega

Superbike
Gunther Steiner

Scontro Honda-KTM: caos nel paddock, team Tech3 al bivio

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez confessa: "Mi hanno sempre pagato bene"

MotoGP

Loading