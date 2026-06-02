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Michael Dunlop sempre più leggenda del TT: con Ducati vince la Supersport e sono 34

In Pista
di Alessio Piana
martedì, 02 giugno 2026 alle 20:07
Michael Dunlop
Di tre gare originariamente in programma per la giornata di martedì 2 giugno se n'è disputata soltanto una, ma ne è valsa la pena. La prima sfida della Supersport ha visto Michael Dunlop conquistare una perentoria vittoria con la Ducati Panigale V2 iscritta dal SCARS Racing, portando a 34 il numero di personali successi al Tourist Trophy dell'Isola di Man.

SONO 34 PER MICHAEL DUNLOP

Prossimo a raggiungere quota 100 gare disputate al TT, di fatto Michael Dunlop ne ha vinte 1/3. Iniziando proprio dalla classe Supersport nel 2009, arrivando 17 anni dopo a primeggiare nell'inaugurale sfida della categoria. Per "Mickey D" un successo costruito nell'evoluzione della contesa, riuscendo a spuntarla rispetto al primo leader di gara Dean Harrison (Honda Racing UK), in gran forma e reduce dal successo di domenica tra le Superbike. Dopo il pit stop il figlio e nipote d'arte ha gestito un buon vantaggio che gli ha permesso di celebrare la personale 34esima vittoria al TT, con la possibilità di arricchire ulteriormente il bottino nelle restanti gare in programma.

HARRISON E HICKMAN SUL PODIO

Ducati vince così nuovamente al TT in un podio multimarca completato dalla Honda con Dean Harrison e da Triumph con Peter Hickman, buon terzo con la Street Triple 765 RS sviluppata in proprio con il supporto diretto della casa madre. A seguire al quarto e quinto posto rispettivamente Paul Jordan e Josh Brookes, quest'ultimo protagonista con la Suzuki GSX-R 750 vestita con i colori replica PEPSI dell'iconica RGV500 di Kevin Schwantz. Sfortunatamente costretti al ritiro in questa occasione Andrea Majola e Maurizio Bottalico, i nostri due portabandiera iscritti alla classe Supersport.

PROGRAMMA RIVISTO

Complici i molteplici rinvii della giornata, la Supersport è stata l'unica gara disputata, mentre le prime sfide della Superstock e Sportbike sono state cancellate. Per quest'ultima categoria resta la grande attesa per quanto si svolgerà Gara 2 dove saranno attesi al via anche Stefano Bonetti e Francesco Curinga.
Servizio fotografico di Fabio Armanino

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