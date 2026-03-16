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Il futuro è adesso: Verg TS Pro si ricarica in soli dieci minuti, ecco come

Novità
di Elisabetta Lubrani
lunedì, 16 marzo 2026 alle 15:29
Verge è la moto elettrica con la ricarica più veloce al mondo
Ricaricare la Superbike elettrica in meno di dieci minuti. Possibile? Si, la ipersportiva Verge TS Pro è dotata di un sistema di ricarica e batterie molto speciali. Ecco come funzionano.
Questa repentina evoluzione è già realtà grazie all'adozione di un pacco batterie allo stato solido, progettate dall’azienda tecnologica Donut Lab Il test con la Verge TS Prosi inserisce in un progetto di ricerca volto a misurare le caratteristiche della batteria Donut e si concentra sul funzionamento combinato di più celle all'interno di un pacco batterie, piuttosto che su una singola cella. Il pacco batterie raffreddato ad aria di Verge è sviluppato per la motocicletta elettrica TS Pro di ultima generazione.

Batterie allo stato solido, la nuova frontiera

L'utilizzo della tecnologia delle batterie allo stato solido di Donut Lab in un veicolo di serie rappresenterà una svolta epocale che sta rivoluzionando l'intero settore automotive. Ora, per la prima volta, l'azienda dimostra pubblicamente il funzionamento della batteria su un veicolo a livello di pacco batterie.
"Questo è il primo test che abbiamo pubblicato per un pubblico più ampio che dimostra le prestazioni e il comportamento di più celle di batteria su un veicolo reale" afferma Ville Piippo, CTO di Donut Lab. "L'elevata densità energetica della tecnologia della nostra batteria consente un design flessibile del pacco batterie e prestazioni superiori anche in applicazioni più impegnative, come le motociclette, dove lo spazio è limitato e la semplicità del sistema è fondamentale. Siamo in grado di offrire ai produttori di veicoli pacchi con diverse capacità energetiche nelle stesse dimensioni fisiche, con anche i pacchi più piccoli che hanno capacità molto elevate"
L'esperienza utente
Un test di ricarica rapida condotto con Verge Motorcycles dimostra che la ricarica estremamente veloce, inferiore a dieci minuti, è effettivamente possibile. Nel test la batteria della motocicletta viene ricaricata con un caricabatterie rapido pubblico e la temperatura del pacco batterie iniziale è di circa 20 gradi Celsius. Viene mantenuta una potenza di ricarica massima di oltre 100 kW (velocità di ricarica 5C) per cinque minuti, durante i quali il livello di carica della motocicletta passa dal 10% al 50%. Nel complesso, si raggiunge un livello di ricarica del 10-70% in poco più di 9 minuti, mentre il 10-80% viene raggiunto in 12 minuti.
"Il nostro obiettivo è fornire agli utenti di Verge la migliore esperienza utente possibile" , afferma Tuomo Lehtimäki, CEO di Verge Motorcycles. "I vantaggi della tecnologia delle batterie di Donut Lab, come la ricarica ultraveloce, si integrano perfettamente con il nostro obiettivo. Anche la motocicletta elettrica con la ricarica più veloce al mondo, la Verge TS Pro, è raffreddata ad aria. Il pacco batterie utilizzato in questo test è il nostro modello standard, ma è disponibile anche una versione con autonomia estesa, con una capacità energetica superiore di circa due terzi"

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diElisabetta Lubrani

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