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Sicurezza su due ruote: In&motion lancia il calendario primavera-estate 2026 con test airbag live

Novità
di Diana Tamantini
giovedì, 16 aprile 2026 alle 21:40
In&Motion_MotoRoad (11)
In&motion porta la tecnologia airbag tra i motociclisti: al via il calendario eventi primavera-estate 2026
Specialista nella creazione di dispositivi di protezione airbag elettronici, In&motion ha annunciato un fitto calendario di eventi sul territorio italiano per incontrare da vicino la community dei motociclisti e far conoscere e provare la propria tecnologia predittiva.
Con oltre dieci anni di esperienza nel campo della tecnologia airbag per motociclisti, In&motion ha deciso di puntare sugli eventi più dinamici del calendario motociclistico nazionale, con l’obiettivo di portare la propria idea di sicurezza - e farla toccare con mano ai motociclisti - proprio dove la passione per le due ruote prende forma.
Da Aprile a Giugno 2026 gli appassionati potranno incontrare il Team In&motion presso i più importanti appuntamenti sul territorio italiano, durante i quali sarà possibile informarsi sul funzionamento del sistema airbag predittivo, confrontarsi direttamente con i tecnici per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e persino provare in prima persona un gonfiaggio del dispositivo! Inoltre, i partecipanti potranno scoprire le promozioni esclusive per l’attivazione della propria centralina In&box.

Gli eventi principali della stagione 2026

Il tour di In&motion toccherà alcuni dei momenti più rilevanti del calendario motociclistico, coprendo le diverse anime del motociclismo, dall’adventouring agli eventi più generalisti, tra cui i seguenti:
  • Motorplay – Civitavecchia (RM) | 18-19 aprile
  • HAT Bobbio – Bobbio (PC) | 18-19 aprile
  • EICMA Riding Fest – Misano Adriatico (RN) | 1-3 maggio
  • HAT Mugello – Scarperia e San Piero (FI) | 9-10 maggio
  • Biker Fest – Lignano Sabbiadoro (UD) | 14-17 maggio
  • HAT Pedavena – Pedavena (BL) | 23-24 maggio
  • HAT Sestriere – Sestriere (TO) | 27-28 giugno

Un impegno concreto per la sicurezza in moto

Per In&motion, poter essere presente agli eventi più importanti della stagione rappresenta un’occasione importante per contribuire alla costruzione di una nuova cultura della sicurezza in moto, all’interno della quale l’airbag non è più un accessorio marginale ma un dispositivo di sicurezza fondamentale, al pari del casco o dei guanti.
Uno degli aspetti più rilevanti di In&motion riguarda l’accessibilità alla sicurezza, non solo in termini tecnologici, ma anche economici e di utilizzo. La tecnologia airbag predittiva è oggi disponibile in moltissimi prodotti sviluppati insieme ai brand partner, con un piano che permette di essere protetti fin da subito con un costo quotidiano di pochi centesimi. Si tratta di un approccio che supera il concetto tradizionale di acquisto, grazie a formule flessibili che consentono di utilizzare il sistema senza investimenti iniziali elevati. Si tratta di un nuovo modo di accedere alla sicurezza: modulare, aggiornabile e pensato per adattarsi alle esigenze reali dei motociclisti.
Il calendario completo degli appuntamenti cui sarà presente In&motion in Italia nel 2026, con tutte le informazioni ed in costante aggiornamento, è disponibile al link airbags.inemotion.com/it/eventi-inmotion-italia.

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In&motion

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