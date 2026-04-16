La 24 ore Le Mans in diretta su Eurosport 2 ed in streaming su HBO Max e Discovery+: appuntamento sabato a partire dalle 14:30.
Questo weekend al Circuit Bugatti di Le Mans va in scena la 49^ edizione della 24 Heures Motos
. Per il sesto anno consecutivo, la grande classica della Sarthe apre la stagione del Mondiale Endurance motociclistico. Per l'Italia, Eurosport del gruppo Warner Bros Discovery trasmetterà l’evento in diretta integrale con diverse modalità.
24H LE MANS IN DIRETTA SU EUROSPORT 2
Con uno schieramento di partenza da "tutto esaurito"
, la 24 ore di Le Mans prenderà il via sabato 18 aprile al tradizionale orario delle 15:00 per concludersi naturalmente il giorno seguente alla stessa ora. Eurosport 2 (disponibile per gli abbonati DAZN, TIMVISION e Amazon Prime Video Channels) trasmetterà l'evento a partire dalle 14:30 sino alle 19:00. Seguirà un'ampia finestra dalle 07:00 alle 13:30 di domenica 19 aprile. Ultimo collegamento previsto dalle 14:00 alle 15:30 per l'arrivo ed il consueto cerimoniale del podio. Telecronaca come sempre affidata ad Alessio Piana e Jacopo Zizza, accompagnati da svariati ospiti nel corso della diretta.
ON DEMAND
In alternativa, l'offerta streaming di HBO Max e Discovery+ garantirà una copertura totale della 24 ore motociclistica di Le Mans, senza interruzioni pubblicitarie.
AGGIORNAMENTI SU CORSEDIMOTO
Tra sabato e domenica, sulle pagine di Corsedimoto sarà possibile trovare costanti aggiornamenti sull'andamento della gara.
GLI ORARI DELLA 24H LE MANS SU EUROSPORT 2
Sabato 18 aprile
14:30-19:00 Partenza
Domenica 19 aprile
07:00-12:30
14:00-15:30 Arrivo
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