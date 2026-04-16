Riparte l'Endurance con lo show della 24h Le Mans: tutti a caccia di YART Yamaha

Questo weekend va in scena la 24 ore di Le Mans, primo round del Mondiale Endurance 2026: pronostico apertissimo e Grand’Italia tra i partecipanti.

SI PARTE A LE MANS

Istituita nel lontano 1978, la 24 Heures Motos nel corso dei decenni si è affermata come l'appuntamento clou del motociclismo d'oltralpe, spodestando persino il Bol d'Or. A Le Mans non manca mai lo spettacolo, con l’incertezza che regna sovrana. Kawasaki, Yamaha, Honda e Suzuki si sono spartite le vittorie nell'ultimo decennio. Un’alternanza di costruttori e squadre che giova al FIM EWC, ma non solo. Anche all'evento stesso, presentando quest'anno uno schieramento di partenza ricco come non si vedeva da tempo. Come si suol dire, da "tutto esaurito": 60 team al via, il numero massimo previsto dal regolamento vigente.

I FAVORITI

La stagione 2026 del Mondiale Endurance registra l'adesione di 5 team ufficiali, con qualche cambiamento da annotare. Con il #1 ben in vista sul cupolino della R1, YART Yamaha difenderà il titolo conquistato lo scorso anno con i riconfermati Karel Hanika e Marvin Fritz più l'innesto di Leandro Mercado, ingaggiato in sostituzione di Jason O'Halloran. I Campioni del Mondo EWC in carica nonché detentori del trofeo dovranno vedersela da una vasta schiera di potenziali avversari. A cominciare dal rinnovato BMW Motorrad World Endurance Team, arrivato ad un passo dal titolo iridato 2025, sfumato a 29 minuti dal termine della finalissima del Bol d'Or. Con Sylvain Guintoli passato ad AutoRace Ube, spetterà a Michael van der Mark affiancare Markus Reiterberger e Steven Odendaal sulla M 1000 RR #37. Nessuna novità in Yoshimura SERT Motul Suzuki con la GSX-R 1000R #12 affidata al collaudato trio composto da Gregg Black, Etienne Masson e Dan Linfoot, in trionfo nel 2024 proprio alla 24 Heures Motos e, più recentemente, al Bol d'Or. Da queste parti sono abituati a vincere anche in F.C.C. TSR Honda (3 hurrà tra 2018 e 2023), chiamati al riscatto con Alan Techer e Corentin Perolari insieme alla new-entry John McPhee. Da monitorare Kawasaki Webike TRICKSTAR, sprecona a Le Mans nel 2025, con il nostro Christian Gamarino in equipaggio e la disponibilità della nuova Ninja ZX-10RR.

GRAND'ITALIA A LE MANS

Oltre a Gamarino l'Italia sarà rappresentata nella top class EWC da Alessandro Delbianco (in grande spolvero nelle prove con ELF Marc VDS Racing Team/KM99 Yamaha), Stefano Boselli (con il rientrante Grillini Racing Team Kawasaki #62) e Fausto Mincione (Team PMS99 Service Yamaha). Che dire poi della classe Superstock, con tanti grandi nostri interpreti al via. Kevin Manfredi (RAC41 Honda) riparte dal secondo posto della passata stagione per il definitivo assalto alla Coppa del Mondo di categoria. Christian Napoli proseguirà la sua avventura con il Team Racing 85 by A2M2 Kawasaki, mentre Filippo Rovelli è stato convocato da Slider Endurance Honda #119. Tra i team, si ripresenterà agguerrito Honda No Limits #44, in questa circostanza con Gabriele Giannini, Miquel Pons, Riccardo Brink e Doriano Vietti Ramus. Sulla scia del memorabile podio alla 8 ore di Suzuka, punta in alto REVO-M2 Racing Aprilia #49 nonostante il forfait dell'ultimo minuto di Simone Saltarelli, incappato in una rovinosa scivolata nei Test privati pre-evento di martedì . Al suo posto spazio al nipote d'arte Joseph Foray, affiancato dai titolari Kevin Calia e Flavio Ferroni.

IL VIA SABATO ALLE 15:00

Sabato 18 aprile, al tradizionale orario delle 15:00, prenderà il via la 49^ edizione della 24 ore motociclistica di Le Mans. HBO Max e Discovery+ garantiranno una copertura streaming totale della corsa con 25 ore di diretta. Primi collegamenti previsti intorno alle 14:30.

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