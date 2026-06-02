MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Record di spettatori al Mugello: come la MotoGP è sopravvissuta (e cresciuta) dopo l'addio di Rossi

Storie di Moto
di Giuseppe Ferrara
martedì, 02 giugno 2026 alle 13:01
MotoGP: Al Mugello nuovo record di spettatori
Fino a cinque anni fa, per un ventennio, i circuiti di tutto il mondo erano puntualmente sommersi da una marea gialla. Quando Valentino Rossi ha appeso il casco al chiodo, in tantissimi avevano già pronto il necrologio per il motorsport a due ruote. Non è stato così.
Si diceva che dopo Rossi la MotoGP non sarebbe stata più la stessa, che non avrebbe avuto lo stesso seguito. La prima previsione si è rivelata azzeccata, visto lo show unico che il Dottore garantiva dentro e fuori la pista; la seconda, dati alla mano, è stata smentita dopo solo un paio di stagioni di transizione.
L’edizione appena conclusa del Gran Premio d’Italia ha fatto registrare un’affluenza record di 178.723 spettatori nei tre giorni. Una risposta che non solo cancella i timori miopi circa il disinteresse che avrebbe generato l’addio di un pilota più famoso dello sport che praticava, ma che supera persino le cifre delle stagioni d'oro dello stesso Rossi.

La centralità della MotoGP per uscire dalla crisi

I risultati non sono arrivati da soli, e non in maniera immediata. Tra il ritiro di Rossi, l'addio di Lorenzo e i lunghi calvari fisici di Marquez, il motomondiale ha accusato il colpo. Per uscire dalle sabbie mobili è servita programmazione, anzi una vera rivoluzione strategica. Liberty Media, come noto, ha adottato una visione d'intrattenimento a 360 gradi, basata sulla centralizzazione dello show attorno alla classe regina. Se in passato il pubblico era diluito in modo omogeneo tra le diverse categorie, oggi la MotoGP fagocita l'attenzione. E ciò, anche a costo di relegare a un ruolo di contorno Moto2, Moto3 e la stessa Superbike.
MotoGP: 178 mila persone al Mugello per il trionfo di Marco Bezzecchi

Il Mugello per famiglie, ma non si è snaturalizzato

L'esperienza si è evoluta: non si va più semplicemente «a vedere la gara», si partecipa a una specie di festival delle due ruote. Perso, almeno in parte, il pubblico fedele al giallo fluo (visibilmente meno fumogeni e bandiere gialle nell’ultimo GP d’Italia), l’obiettivo è diventato un pubblico nuovo: le famiglie. Le colline di Scarperia hanno così smesso di essere un raduno di soli motociclisti con birra e panino in mano. Sono diventate casa di un evento per grandi e piccini. Certo, nonostante le tende piantate dalla notte prima, al Mugello si continua a non dormire, nell’aria c’è odore di carne alla brace e i decibel sono alzati da direttori d’orchestra con le motoseghe al posto delle bacchette. Ma, rispetto a qualche anno fa, c’è anche molto altro. Dalla Rider Fan Parade – che permette ai tifosi di stare a stretto contatto con i piloti – alla Walk of Hero per tutto il tracciato, ogni momento della giornata è studiato per intrattenere. Con il gradimento generale. L’anima appassionata e folkloristica del circuito toscano è rimasta, intatta. Si è semplicemente colorata di tante nuove sfaccettature.

Il fattore umano conta ancora

Oltre ai piani strategici e di marketing, però, serve la materia prima: i piloti. E in questo Rinascimento della MotoGP il fattore Italia continua a pesare. Se Bagnaia ha avuto il merito di riportare il titolo mondiale nel nostro Paese a tredici anni dall’ultimo di Rossi, Bezzecchi ha il pregio di mantenere vivo il fuoco mediatico. Il n. 72, oltre al talento, ha la naturale attitudine da personaggio. Un ponte verso quel pubblico che cerca ancora l'empatia, al di là del cronometro e del luogo in cui hanno sede legale le case motociclistiche.

Leggi anche

Bagnaia furioso in sala stampa: "Rispettate le nostre decisioni"Bagnaia furioso in sala stampa: "Rispettate le nostre decisioni"
Marc Marquez ipotesi addio: "Gli anni migliori sono passati"Marc Marquez ipotesi addio: "Gli anni migliori sono passati"
Corsedimoto su Instagram, iscriviti qui al nostro canale di news
MotoGP

diGiuseppe Ferrara

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alessandro Di Mario ci racconta la sua avventura a Road America
Storie di Moto

Il diario di Alessandro Di Mario: "Ora la Ducati V2 mi calza a pennello"

02 giugno 2026
MotoGP: Bezzecchi e Martin protagonisti del Mondiale incontrano un pubblico inconsueto
Storie di Moto

Paura, velocità, la mamma e la sposa: il meraviglioso mondo di Bezzecchi e Martin

28 maggio 2026
duncan-motocross-wmx-comeback
Storie di Moto

Courtney Duncan, che rinascita: ritorno Mondiale dopo l'incubo

24 maggio 2026

Altre notizie

Alessandro Di Mario ci racconta la sua avventura a Road America

Il diario di Alessandro Di Mario: "Ora la Ducati V2 mi calza a pennello"

Storie di Moto
febvre-mxgp-scuse-fim

“Gesto impulsivo, non avrei dovuto”: dopo la rabbia, l'iridato MXGP si scusa con la FIM

Motocross
MotoGP: Pecco Bagnaia contesta i giornalisti per intrusione nella sua vita privata

Bagnaia furioso in sala stampa: "Rispettate le nostre decisioni"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez ipotesi addio: "Gli anni migliori sono passati"

MotoGP
lecuona-ducati-motogp-sbk

"Scambio" d'emergenza Ducati tra MotoGP e SBK: Iker Lecuona in Gresini nel GP Ungheria

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez

Marc Marquez ipotesi addio: "Gli anni migliori sono passati"

MotoGP
Maria Costello

La grave situazione di Maria Costello: dopo l'incidente al TT 2026 chiede aiuto

In Pista
Tourist Trophy: Dean Harrison domina la Superbike

Honda gonfia il petto al Tourist Trophy: Dean Harrison domina la Superbike

In Pista
zarco-motogp-lcr-injury

Infortunio Zarco: LCR Honda lo “porta” in pista, attesa per l'operazione al ginocchio

MotoGP
Screenshot 2026-05-30 alle 16.43.41_result

Vannucci non ci sta nella Sportbike: "Torres dove voleva andare?"

In Pista

Loading