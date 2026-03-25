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Un team sponsor di un campionato: Marc VDS titola il Mondiale Endurance FIM EWC

In Pista
di Alessio Piana
mercoledì, 25 marzo 2026 alle 7:45
Marc VDS Racing Team
Una squadra che sponsorizza un campionato del mondo di motociclismo. Questa è l'anomalia del Mondiale Endurance FIM EWC 2026 che vedrà Marc VDS, munifica compagine belga dal 2010 impegnata nel Motomondiale (in Moto2 con una breve parentesi in MotoGP) e, più recentemente, anche in Superbike e nella stessa EWC insieme a KM99, titolare il campionato. Marc VDS Swiss Racing SA, società del Conte Marc van der Straten, sarà lo sponsor principale della serie, con il celebre leone che si affiancherà al logo ufficiale del campionato.

NUOVO PROMOTER, NUOVO SPONSOR

Il 2026 del Mondiale Endurance segna una nuova era con il passaggio da Warner Bros Discovery Sports Events a EMP (acronimo di Endurance Moto Promoter) nel ruolo di organizzatore del campionato, sempre sotto l'egida della FIM. Claude Michy e la sua PHA, artefice dei successi di pubblico del Gran Premio di Francia MotoGP a Le Mans, in sostanza sarà il principale promoter della serie, per quanto nel direttivo sono coinvolti anche l'ACO (della 24 ore motociclistica di Le Mans), Honda Mobilityland (della 8 ore di Suzuka) più Editions Larivière (del Bol d'Or) oltre che Motul. Michy contestualmente dal 2022 organizza la tappa belga a Spa-Francorchamps del Mondiale Endurance a due ruote, di fatto la "casa" di Marc van der Straten.

MARC VDS TITLE SPONSOR

Prima di investire risorse importanti nel Motomondiale, il Conte è stato attivamente coinvolto proprio nelle competizioni motociclistiche di durata. Ai tempi della 24 ore di Liegi la sua Stella Artois sponsorizzò l'evento, con il richiamo della specialità che lo ha portato alla partnership con il team KM99 che, dallo scorso anno, veste i colori proprio di Marc VDS oltre che nella denominazione ufficiale (ELF Marc VDS Racing Team/KM99). Adesso la realtà belga sarà sponsor principale del FIM EWC, lasciando aperti svariati scenari per il futuro.

NON LA PRIMA VOLTA NELL'ENDURANCE

Se fa strano che un team sponsorizzi un campionato, non è propriamente una novità per l'Endurance. Nei primi anni Dieci il Qatar era presente con il proprio Q.E.R.T. (Qatar Endurance Racing Team) e, contestualmente, sponsor del campionato. Insomma: la storia si ripete.

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