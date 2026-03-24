La Formula 1 non si ferma: il GP di Giappone è alle porte e vediamo dunque come ci si arriva e gli orari del weekend.

La Cina ci ha regalato la prima vittoria di Andrea Antonelli , una gioia incredibile per gli appassionati italiani. Il talento bolognese potrà ancora sfruttare il potenziale Mercedes che in questa prima fase di campionato pare in netto vantaggio sulla Ferrari. Ma sul fantastico ottovolante di Suzuka le sorprese sono all'ordine del giorno: lo spettacolo non mancherà. Gli eventi in terra giapponese saranno per veri mattinieri da noi, ma per chi non vorrà alzarsi all'alba ci saranno le differite.

Livre speciali per Racing Bulls ed Haas

Il Giappone lo scorso anno ci servì la grande vittoria di Max Verstappen che può ora pare un pò demotivato dallo scarso potenziale Red Bull, in ritardo ad adeguarsi alla nuova filosofia tecnica. Oggi per Max sognare di ripetere la magia di Suzuka pare difficile, i pronostici portano tutti in casa Mercedes. George Russell ed Andrea Kimi Antonelli sono i veri papabili al colpo grosso, vista la superiorità della W17. Attenzione però alle Ferrari, perché Lewis Hamilton è tornato a brillare e Charles Leclerc ha figurato bene anche in Cina, dove di solito fatica su un tracciato poco adatto al suo stile di guida.

La terra dei Samurai porta sempre i team a sbizzarrirsi nelle livree e questa volta ci hanno pensato Racing Bulls e la Haas. La casa di Faenza avrà una vettura colorata di bianco e rosso in omaggio al Paese ospitante. Il team statunitense invece si ispira a Godzilla icona della fantascienza Giappone, ma anche riferimento alla partnership con Toyota. Questa è anche la gara di casa della Honda che sta fornendo motori non proprio eccelsi alla Aston Martin. Fernando Alonso si prepara alla vendetta? Una frase delle sue durante la gara? Chissà, la speranza è che in realtà la scuderia di Silverstone possa avere un weekend positivo.

Formula 1 2026, classifica piloti

George Russell (Mercedes) 51 punti Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 47 punti Charles Leclerc (Ferrari) 34 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 33 punti Olivier Bearman (Haas) 17 punti Lando Norris (McLaren) 15 punti Pierre Gasly (Alpine) 9 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 8 punti Max Verstappen (Red Bull) 8 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 4 punti Isack Hadjar (Red Bull) 4 punti Oscar Piastri (McLaren) 3 punti Carlos Sainz (Williams) 2 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti Franco Colapinto (Alpine) 1 punti Esteban Ocon (Haas) 0 punti Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti

Alexander Albon (Williams) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 98 punti Scuderia Ferrari HP 67 punti McLaren Mastercard F1 Team 18 punti TGR Haas F1 Team 17 punti Oracle Red Bull Racing 12 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 12 punti BWT Alpine F1 Team 10 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti Atlassian Williams F1 Team 2 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti Aston Martin Aramco F1 Team 0 punti

GP del Giappone: dove vederlo in TV e in streaming

Il GP del Giappone sarà l’ultimo per il momento in Asia, prima di spostarsi negli Usa, complice l'annullamento dei due GP che si sarebbero dovuti disputare nei Paesi del medio oriente purtroppo ancora ale prese con la guerra. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento ma in differita, proponendo: le qualifiche e la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Suzuka.

Venerdì 27 marzo:

03:30-04:30: Prove libere 1

07:00-08:00: Prove libere 2

Sabato 28 marzo:

03:30-04:30: Prove libere 3

07:00-08:00: Qualifiche (differita TV8 alle 14:00)

Domenica 29 marzo:

07:00-09:00: Gara (differita TV8 alle 14:15)

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FOTO: social formula 1