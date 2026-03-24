MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Lorenzo Baldassarri, la sorpresa Superbike alza il livello "Ho un paio di sogni..."

Superbike
di Marianna Giannoni
martedì, 24 marzo 2026 alle 20:00
Lorenzo Badassarri
Lorenzo Baldassarri
Il primo podio nel Mondiale Superbike ha rappresentato una pietra miliare per la carriera sportiva di Lorenzo Baldassarri. A Phillip Island ha dimostrato in modo perentorio il proprio valore in una categoria che in passato gli aveva riservato più delusioni che soddisfazioni. Ora si presenta al secondo round stagionale con la consapevolezza di poter essere tra i principali protagonisti del Mondiale Superbike.
In casa Go Eleven c'è un clima ottimale. Dopo due anni ricchi di pressioni, ora l'aria è leggera, profuma di primavera. Si lavora sodo ma ci si diverte. Lorenzo Baldassarri, lo ricordiamo, a Phillip Island si era classificato terzo in gara-1, ottavo in Superpole Race e nono in gara-2 nonostante doppio long lap penalty. Il pilota marchigiano è quarto il classifica generale e secondo in quella Indipendent Riders dietro a Yari Montella.
"Dopo un esordio così sono molto emozionato - racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto - non vedo l'ora di tornare in pista e vedere a che punto siamo. Durante l'inverno abbiamo fatto pochissimi chilometri ed abbiamo alle spalle appena un weekend di gara. Siamo solo agli inizi però l'adattamento sia alla Ducati che al team è stato molto rapido e positivo. A Portimao spero di confermare quanto abbiamo fatto a Phillip Island. L'obbiettivo è affacciarmi alle prime sei posizioni, puntare sulla costanza ed accumulare più esperienza possibile per migliorare ed essere sempre più veloce".

Lorenzo Baldassarri alza l'asticella. 

"L'importante è fare una stagione in crescendo ed arrivare poi, durante l'anno, a lottare vincere la mia prima gara in Superbike. Io sono un pilota che corre per vincere e spero che questo diventi un obbiettivo concreto e fattibile durante la stagione. Mi piacerebbe diventare un top rider, guadagnarmi questa menzione, essere uno dei piloti di riferimento del Mondiale Superbike. Ecco, questo è un po' il mio obbiettivo di quest'anno".

Leggi anche

Superbike, Baldassarri "La partenza anticipata? Non me la spiego. Il podio tanta roba!"Superbike, Baldassarri "La partenza anticipata? Non me la spiego. Il podio tanta roba!"
Superbike: la forza della leggerezza di Go Eleven "Ci siamo tolti qualche sassolino"Superbike: la forza della leggerezza di Go Eleven "Ci siamo tolti qualche sassolino"
"In Testa": su Amazon puoi acquistare l'autobiografia di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e leggenda Superbike
Lorenzo Baldassarri

diMarianna Giannoni

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Bulega, Oliveira e Rea nel poster Superbike del round WorldSBK a Portimao, Portogallo
Superbike

SBK 2026, round Portimao: orari diretta tv-streaming su Sky, TV8 e NOW

24 marzo 2026
Nicolò Bulega sarà senza avversari nel Mondiale Superbike 2026?
Superbike

Dubbio Mondiale: Nicolò Bulega in questa Superbike è senza avversari?

22 marzo 2026
Manuel Puccetti con i team Kawasaki Superbike WorldSBK e Supersport WorldSSP
Superbike

Nuova Ninja ZX-10RR e più supporto: Puccetti svela i cambiamenti nel box Kawasaki SBK

19 marzo 2026

Altre notizie

Gara MotoGP Gran Premio Brasile a Goiania

Caso GP Brasile, la Direzione Gara rompe il silenzio: "Ecco cosa è successo"

MotoGP
bimota-enduro-oltre-superbike

Bimota-Kawasaki oltre la Superbike: la super enduro BX450 per dominare l’offroad

Novità
motogp-austin-orari-2026

Verso il GP Austin: Marquez sfida i fantasmi, Aprilia ancora regina? Orari TV e streaming

MotoGP
mclellan-triumph-motocross-mx2

Favola Triumph MX: McLellan re di Spagna e tabella rossa MX2, la storia continua

Motocross
Toprak Razgatlioglu pilota del team Pramac Yamaha nel box a Goiania, Brasile

Dalle vittorie in Superbike a penultimo in MotoGP: la frustrazione di Toprak Razgatlioglu

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez e Davide Tardozzi

Furia Ducati in Brasile, Davide Tardozzi: "È stato uno shock"

MotoGP
Il braccio ferito di Alex Marquez dopo la gara MotoGP a Goiania, Brasile

Caos in Brasile, Alex Marquez attacca: "Situazione inaccettabile"

MotoGP
Jorge Martin pilota Aprilia MotoGP a Goiania, Brasile

Jorge Martin rinasce e svela l'alleanza anti-Marquez: il retroscena sul box Aprilia

MotoGP
Pecco Bagnaia pilota Ducati MotoGP nel box a Goiania, Brasile

Pecco Bagnaia di nuovo in crisi, problemi anche con la Ducati GP26: lo sfogo a Goiania

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez allarme rosso: "Non abbiamo velocità"

MotoGP

Loading