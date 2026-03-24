Lorenzo Baldassarri, la sorpresa Superbike alza il livello "Ho un paio di sogni..."

Il primo podio nel Mondiale Superbike ha rappresentato una pietra miliare per la carriera sportiva di Lorenzo Baldassarri . A Phillip Island ha dimostrato in modo perentorio il proprio valore in una categoria che in passato gli aveva riservato più delusioni che soddisfazioni. Ora si presenta al secondo round stagionale con la consapevolezza di poter essere tra i principali protagonisti del Mondiale Superbike.

In casa Go Eleven c'è un clima ottimale. Dopo due anni ricchi di pressioni, ora l'aria è leggera, profuma di primavera. Si lavora sodo ma ci si diverte. Lorenzo Baldassarri, lo ricordiamo, a Phillip Island si era classificato terzo in gara-1, ottavo in Superpole Race e nono in gara-2 nonostante doppio long lap penalty. Il pilota marchigiano è quarto il classifica generale e secondo in quella Indipendent Riders dietro a Yari Montella.

"Dopo un esordio così sono molto emozionato - racconta Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto - non vedo l'ora di tornare in pista e vedere a che punto siamo. Durante l'inverno abbiamo fatto pochissimi chilometri ed abbiamo alle spalle appena un weekend di gara. Siamo solo agli inizi però l'adattamento sia alla Ducati che al team è stato molto rapido e positivo. A Portimao spero di confermare quanto abbiamo fatto a Phillip Island. L'obbiettivo è affacciarmi alle prime sei posizioni, puntare sulla costanza ed accumulare più esperienza possibile per migliorare ed essere sempre più veloce".

Lorenzo Baldassarri alza l'asticella.

"L'importante è fare una stagione in crescendo ed arrivare poi, durante l'anno, a lottare vincere la mia prima gara in Superbike. Io sono un pilota che corre per vincere e spero che questo diventi un obbiettivo concreto e fattibile durante la stagione. Mi piacerebbe diventare un top rider, guadagnarmi questa menzione, essere uno dei piloti di riferimento del Mondiale Superbike. Ecco, questo è un po' il mio obbiettivo di quest'anno".