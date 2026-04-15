Simone Saltarelli, grave infortunio a Le Mans: operazione d’urgenza alla mano

Simone Saltarelli è da oltre vent'anni uno tra i piloti più tenaci a livello italiano ed internazionale. Durante la sua carriera ha lottare contro gli avversari e contro la sorte con una serie d'infortuni che avrebbero mezzo kappaò chiunque. Ora un altro brutto colpo del destino. A Le Mans, durante le prove della 24 Ore, si è infortunato gravemente alla mano sinistra.

Simone Saltarelli è stato operato d’urgenza direttamente in Francia per la ricostruzione del legamento e la pelle del dito anulare e con l'ablazione di due falangi del mignolo. Dovrà rientrare in Italia quanto prima per proseguire se cure ed iniziare poi, successivamente, la riabilitazione. Dovrebbe recuperare nel giro di sei o sette settimane.

Chi è Simone Saltarelli

Saltarelli, nato a Senigallia nel 1985, è l'emblema della passione autentica per le moto. Ha iniziato a gareggiare ad appena 8 anni in sella alle minimoto mettendosi subito in luce grazie con risultati promettenti. Nel corso della sua carriera ha costruito la propria identità di pilota unendo qualità tecniche e umane: talento naturale, grande dedizione e spirito combattivo, ma anche un carattere carismatico e sempre positivo, che gli ha permesso di guadagnarsi la stima di colleghi e appassionati. Le difficoltà incontrate lungo il cammino non lo hanno mai fermato, anzi, hanno contribuito a renderlo ancora più forte.

Un momento particolarmente delicato è arrivato nel 2022, quando un grave incidente durante l’ultima gara del National Trophy ha messo a dura prova il suo percorso. Tuttavia, Saltarelli è riuscito a reagire con determinazione, tornando in pista e vivendo un 2023 da protagonista con il titolo Mondiale Stock nell' Endurance ed ottimi piazzamenti nel CIV Superbike. Nel 2024 si è confermato ad alti livelli in entrambi i campionati. Nella scorsa stagione si è classificato terzo nella graduatoria finale del CIV Production Bike, nell'ambito della Superbike e soprattutto ha conquistato un eccellente terzo posto di categoria alla 8 Ore di Suzuka in sella all’Aprilia del Team Revo M2.

Ora questo brutto infortunio su Aprilia ma c'è da scommettere che lo rivedremo in pista con la determinazione che da sempre lo contraddistingue.