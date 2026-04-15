Spettacolo MXGP in Trentino: sfida tra big, Italia d'assalto e orari del weekend

Il Mondiale Motocross di scena in Trentino, chi emergerà? Premessa, protagonisti e programmazione del weekend.

Non c'è tempo per fermarsi, il breve "giro d'Italia" del Mondiale Motocross ha lasciato la Sardegna per approdare in Trentino, dove avrà luogo il quinto evento del 2026. Il Crossodromo "Il Ciclamino" è pronto per accogliere il rappresentanti mondiali delle ruote tassellate, da vedere chi emergerà. Lucas Coenen arriva come leader MXGP , mentre in MX2 il riferimento è il campione in carica Simon Laengenfelder. Si spera anche che i nostri portacolori siano un po' più protagonisti rispetto a quanto visto a Riola Sardo... Di seguito entry list e programmazione del weekend, integralmente in diretta su mxgp-tv.com (in abbonamento), mentre eventuali dirette Rai Sport e Rai Play verranno confermate nei prossimi giorni.

MXGP

La freccia KTM s'è installata in vetta e non sembra intenzionato a mollare la presa. Lucas Coenen è reduce da una strepitosa doppietta sarda che gli ha permesso di accumulare qualche altro punticino sugli inseguitori, Jeffrey Herlings in primis, autore della pole position ma poi secondo di GP. Attenti poi a Kay De Wolf, rookie in crescita, senza dimenticare il campione Romain Febvre (pur finora non brillante), l'altro esordiente in evidenza Tom Vialle, le Yamaha... Per quanto riguarda i piloti di casa, cioè i nostri portacolori, Alberto Forato riparte dal miglior risultato dell'anno, vediamo poi come si comporteranno Andrea Bonacorsi (in inevitabile difficoltà al rientro sul difficile circuito "Le Dune"), Andrea Adamo, Mattia Guadagnini, ma anche le wild card, come gli ex mondiali Nicholas Lapucci e Ivo Monticelli, ma non solo. Ecco tutti i nomi.

MX2

Sacha Coenen è il re delle pole position (4 su quattro gare di qualifica), ma nelle manche di domenica c'è ancora qualcosa da sistemare. La dimostrazione è negli oltre 20 punti di ritardo dall'iridato 2025 Simon Laengenfelder, che invece arriva all'appuntamento trentino da capoclassifica indiscusso. Vedremo se si confermerà anche nel weekend, senza dimenticare però che gli avversari non mancheranno. Coenen su tutti, ma c'è voglia di riscatto anche in casa Triumph, senza dimenticare Liam Everts e il suo secondo podio stagionale proprio pochi giorni fa a Riola Sardo. Casa Italia, occhi puntati particolarmente su Valerio Lata e Ferruccio Zanchi (rimasto in MX2, niente promozione anticipata nonostante l'annuncio), ma non mancheranno anche qui le varie partecipazioni straordinarie dei ragazzi di casa. Ecco tutti i nomi dei protagonisti.

Gli orari del GP Trentino

Sabato 15 aprile

16:35 MX2 Qualifying Race

17:20 MXGP Qualifying Race

Domenica 16 aprile

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2