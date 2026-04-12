MXGP Sardegna infuocato: Coenen inarrestabile, Forato salva l'onore azzurro

Lucas Coenen re di Sardegna col doppio trionfo MXGP in gara. Cronaca e classifiche complete del GP a Riola Sardo.

Trionfo in Gara 1, la replica in Gara 2. Lucas Coenen voleva mantenere il primato MXGP e c'è riuscito nel migliore dei modi, col dominio incontrastato nella domenica del GP di Sardegna. Questo nonostante una caduta in Gara 2 che non cambia minimamente il risultato, visto che l'alfiere KTM aveva un ampio margine su Herlings, De Wolf (al primo podio in classe regina), Febvre e tutti gli altri inseguitori. Alberto Forato miglior italiano del GP Sardegna col 6° posto overall. Ecco com'è andata e le classifiche finali.

MXGP Gara 1

Lucas Coenen, capoclassifica iridato di categoria. Una prima corsa però non in fuga, ma con una mini-rimonta: holeshot per Vialle sulla sorpresa Oliver, tempo qualche giro però e passa al comando il Come citato, la vera scheggia è, capoclassifica iridato di categoria. Una prima corsa però non in fuga, ma con una mini-rimonta: holeshot per Vialle sulla sorpresa Oliver, tempo qualche giro però e passa al comando il poleman Jeffrey Herlings, mentre Coenen risale dal 6° posto, giro dopo giro con un passo veramente da urlo. Addirittura ad un certo punto della corsa è ben 6 secondi più rapido di Herlings! A passo di marcia quindi risale, si porta nelle posizioni importanti e infine prende il comando, volando via a cogliendo il successo con quasi 20 secondi di margine sul pilota Honda e 46 sul campione in carica Romain Febvre! Guardando in casa Italia, l'esordiente Andrea Adamo porta a casa un buon 6° posto, è 8° Alberto Forato, mentre per Ducati abbiamo Calvin Vlaanderen 15°.

MXGP Gara 2

Febvre, Vialle, Coenen, Oliver, Forato, Herlings, nei 10 anche Bonacorsi appena tornato, non scatta bene invece Adamo. È questa la classifica provvisoria subito dopo il via, ma non mancano pronti attacchi e quindi cambi a livello di piazzamenti. Su tutti, spicca lo scatenato Coenen che presto si porta in vetta, seguito dal campione in carica Febvre e dal poleman Herlings, mentre purtroppo i nostri portacolori perdono svariate posizioni. Peccato per Gajser, dopo quattro giri incappato in una caduta che segna la sua seconda gara a Riola Sardo, così come Adamo scivolato in seguito. Un vero colpo di scena però è la caduta di Coenen al 12° giro! Fino ad un certo punto, visto che riparte comunque davanti a tutti e vola indisturbato verso il trionfo! Jeffrey Herlings chiude 2°, più indietro segnaliamo il primo podio di manche per il rookie Kay De Wolf, che ha la meglio sul campione Febvre. Miglior italiano di manche Alberto Forato, che infine sarà anche il miglior italiano di GP in questo primo evento tricolore del Mondiale Motocross 2026.

La classifica di GP

La classifica generale