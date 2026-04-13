Supersportive: da sogno collettivo a passione di pochi, la nuova prospettiva

Riportiamo indietro l’orologio di venticinque anni. Dal digitale si torna all’analogico. Dall’elettronico alla pura e semplice meccanica. In strada cinquantini sostanti in sciami pronti a ronzare, con sopra ragazzi a sognare una sola tipologia di moto: la supersportiva.

Scene ormai lontane, ma non dimenticate. I tempi sono cambiati, e non ci si riferisce solo al passaggio dai due ai quattro (intesi in termini motoristici): ci sono nuove esigenze e desideri.

Lorenzo Dalla Porta, protagonisti nel CIV con Yamaha. In una recente intervista, abbiamo scavato fino alle radici del cambiamento, affrontando l’impatto dell’elettronica e delle nuove dinamiche del mercato globale. Di questa metamorfosi abbiamo discusso con Alessandro Delbianco , protagonisti nelcon. In una recente intervista, abbiamo scavato fino alle radici del cambiamento, affrontando l’impatto dell’elettronica e delle nuove dinamiche del mercato globale.

L'elettronica: sterilizzazione del divertimento o evoluzione?

Che il livello di sicurezza, in pista come su strada, sia aumentato è difficilmente contestabile. E ciò, anche a fronte di opinioni contrarie – si pensi a Stoner, secondo cui, almeno in MotoGP, l’elettronica renderebbe più complessa la percezione del limite, contribuendo a un aumento delle cadute – ed episodi controversi legati ad anomalie dei sistemi elettronici, potenzialmente all’origine di incidenti.

È altrettanto indubbio, però, che l'elettronica abbia addomesticato il carattere selvaggio che contraddistingueva le supersportive degli anni '90 e dei primi ‘00. Ne ha snaturato l’anima, levigando quell’asperità di carattere che colpiva e ammaliava.

In questo senso, Alessandro Delbianco non considera l’elettronica un limite invalicabile: «È vero, toglie un po’ di quell’arroganza – ammette il campione italiano Superbike –, ma ti dà un grosso aiuto nella guida, a tutti i livelli. Inoltre, può comunque essere disattivata. Noi piloti corriamo praticamente senza, e la moto torna a essere una “super” supersportiva».

Resta però una domanda di fondo: chi nasce e cresce con l’elettronica, e non si chiama Delbianco, ha voglia e coraggio di acquistare una supersportiva moderna (pagandola, tra l’altro, tre volte in più rispetto al passato) e settarla in maniera cruda, come le vecchie generazioni?

Lorenzo Dalla Porta, invece, pone l’accento sul cambiamento culturale e mentale: se da un lato l’elettronica consente prestazioni più costanti e un margine di sicurezza maggiore, dall’altro impone un approccio diverso rispetto a una volta. È richiesto un adattamento che va oltre la sola tecnica di guida.

Un ritorno al passato attraverso il futuro

Nonostante il calo delle vendite, c'è ottimismo. Come sottolineato da entrambi i piloti, sta nascendo un nuovo desiderio nelle nuove generazioni di riscoprire il piacere della guida sportiva. Il mercato non punta più solo sulla potenza estrema. Modelli come la Yamaha R7 o la R9 rappresentano il nuovo corso: moto meno spaventose, ma estremamente efficaci. La ricerca della velocità non è più l'unica via per il divertimento. Per molti, una moto agile, a cui puoi dare del tu, è preferibile a un bolide su cui è difficile stare in sella. La nuova chiave è la versatilità: moto capaci di emozionare sia in pista che nei passi di montagna, accessibili anche a chi non ha esperienza da pilota.