Laengenfelder conquista anche la Sardegna: trionfo MX2 e primato blindato, KTM in festa

Simon Laengenfelder conquista la Sardegna e blinda ancora di più il primato MX2. E gli italiani... Ecco com'è andata.

Il campione in carica al secondo successo consecutivo in MX2 2026. In Gara 1 vince pure Sacha Coenen, re delle pole position in questi primi round stagionali, ma Simon Laengenfelder trionfa nella seconda manche a Riola Sardo e si assicura il successo overall nel MXGP di Sardegna. Segue appunto il compagno di squadra, per un dominio tutto KTM al Crossodromo "Le Dune", mentre in terza piazza ecco un solito Liam Everts su Husqvarna. E gli italiani? Purtroppo non brillano sulla pista sarda... Ecco com'è andata e le classifiche finali.

MX2 Gara 1

Sacha Coenen, che non lascia alcuna possibilità di risposta ai rivali, in primis al campione in carica Simon Laengenfelder ed a Liam Everts a seguire. Al vertice non ci sarà molto altro da dire, visto che saranno proprio queste le posizioni alla bandiera a scacchi, con l'eccezione di un agguerrito Janis Reisulis che cerca di strappare il terzo posto a Everts, riuscendoci anche per qualche giro prima di dover cedere contro l'alfiere Husqvarna. Un po' più in ombra i ragazzi Triumph, a referto il ritiro nel primo giro di Mathis Valin, punta Kawasaki subito fuori causa nonostante la buona partenza. Guardando all'Italia, Valerio Lata è 10°, mentre Ferruccio Zanchi (al primo GP del 2026) incappa in un errore che vanifica la quasi top 10 raggiunta e lo costringe al ritiro a tre giri dalla fine. Holeshot e fuga per la vittoria. La prima corsa a Riola Sardo è un vero assolo del poleman , che non lascia alcuna possibilità di risposta ai rivali, in primis al campione in carica Simon Laengenfelder ed a Liam Everts a seguire. Al vertice non ci sarà molto altro da dire, visto che saranno proprio queste le posizioni alla bandiera a scacchi, con l'eccezione di un agguerrito Janis Reisulis che cerca di strappare il terzo posto a Everts, riuscendoci anche per qualche giro prima di dover cedere contro l'alfiere Husqvarna. Un po' più in ombra i ragazzi Triumph, a referto il ritiro nel primo giro di Mathis Valin, punta Kawasaki subito fuori causa nonostante la buona partenza. Guardando all'Italia, Valerio Lata è 10°, mentre Ferruccio Zanchi (al primo GP del 2026) incappa in un errore che vanifica la quasi top 10 raggiunta e lo costringe al ritiro a tre giri dalla fine.

MX2 Gara 2

La replica di quanto detto in precedenza: Lucas Coenen è davvero indomabile in Sardegna, ancora holeshot e fuga per la vittoria anche in questa seconda manche. Solo al via però, visto che in seguito la situazione cambia: Coenen sbaglia, cade e alla ripartenza ha perso parecchie posizioni, mentre passano avanti in particolare Laengenfelder, Farres e Mikula, più Zanchi in agguato a ridosso della zona podio. Purtroppo per poco, giro dopo giro l'alfiere Ducati perderà svariate posizioni... Davanti sarà una storia a senso unico: Simon Laengenfelder si assicura la vittoria ed il terzo trionfo di GP in questo 2026, con Sacha Coenen in seconda posizione, ma occhio anche a Liam Everts, terzo di GP e terzo anche nella generale. Ahimè, non ci sono gioie per i ragazzi italiani...

La classifica di GP

La classifica generale