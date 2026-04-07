MXGP Sardegna: spettacolo assicurato, italiani pronti a infiammare Riola Sardo? Protagonisti e orari

Nel weekend sarà il momento del GP di Sardegna al Crossodromo Le Dune. Presentazione e orari dell'evento.

Il Mondiale Motocross si prepara al primo appuntamento italiano della stagione 2026. A breve tocca a Riola Sardo, occhi puntati chiaramente sui ragazzi italiani, ma anche sui leader di campionato, Lucas Coenen in MXGP e Simon Laengenfelder in MX2. Torneranno anche i due nostri portacolori di Ducati, ma con una novità: Andrea Bonacorsi rientra in classe regina, ma ci arriverà anche Ferruccio Zanchi , il cui debutto stagionale quindi sarà direttamente con la Desmo450 MX, lasciando la categoria 250. Di seguito presentazione e programmazione, diretta integrale su mxgp-tv.com (in abbonamento), mentre le programmazioni Rai Sport e Rai Play verranno rese note nei prossimi giorni.

MXGP

Al secondo anno in classe regina, Lucas Coenen sta alzando l'asticella e si sta ponendo come grande protagonista, come KTM si aspettava (il rinnovo pluriennale non è casuale). Chiaramente i protagonisti sono tanti: citiamo Jeffrey Herlings, che sta già dimostrando un buon feeling con la Honda, ma da sottolineare che ci sono due esordienti che stanno già facendo faville. Tom Vialle su tutti, già vincitore di GP e al secondo posto nella generale, ma occhio pure a Kay De Wolf, che ha iniziato con un round di ritardo ed è già a ridosso della zona podio. Il campione in carica Romain Febvre invece ancora non ha graffiato come ci si aspettava, sarà interessante vedere come se la caverà in Sardegna. In casa Italia, l'attenzione sarà per Alberto Forato, in crescita con Fantic, ma anche per il rookie Andrea Adamo e Mattia Guadagnini, più i due rientranti. Andrea Bonacorsi sarà nuovamente freccia Ducati per la prima volta dall'Argentina, debutto stagionale per Ferruccio Zanchi e direttamente in classe regina, sempre con la Rossa. Da osservare anche Matteo del Coco, fresco campione 2026 nella classe MX1 degli Internazionali d’Italia Supermarecross.

MX2

Il campione ha ripreso il comando. Simon Laengenfelder s'è ripreso la testa della classifica di categoria nello scorso GP di Svizzera, ribadendo le chiare intenzioni di questo 2026. Continua però ad essere ben protagonista Triumph, sia con l'ex leader Camden McLellan che con Guillem Farres, ma è in crescita anche l'alfiere Husqvarna Liam Everts, senza dimenticare Sacha Coenen, oppure i guizzi dei fratelli Reisulis e di Mathis Valin. Guardando ai nostri portacolori, Valerio Lata si sta lasciando alle spalle l'incidente in Argentina e vorrà essere più protagonista, ripartendo dal bel quinto posto di GP ottenuto a Frauenfelder. Da osservare anche Andrea Rossi, che nei suoi primi due GP da pilota mondiale ha ben figurato, ottenendo i punti al debutto in Spagna e la top 15 in Svizzera, mentre ora ci sarà la carica extra per il primo GP di casa da pilota mondiale.

Gli orari del GP Sardegna

Sabato 11 aprile

16.35 MX2 Qualifying Race

17.20 MXGP Qualifying Race

Domenica 12 aprile

13:15 MX2 Gara 1

14:15 MXGP Gara 1

16:10 MX2 Gara 2

17:10 MXGP Gara 2