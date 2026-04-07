MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Iannone sorpresa a Misano: torna in pista con una Ducati V4 S nei Test del CIV

In Pista
di Andrea Periccioli
martedì, 07 aprile 2026 alle 15:23
Unknown_result
Special guest nei Test del CIV a Misano: Andrea Iannone in azione con una Ducati V4 S in appoggio al Cecchini Racing Team.
Sorpresa a Misano! In occasione della prima di due giornate di Test ufficiali del CIV, Andrea Iannone è sceso in pista con la sua Ducati Panigale V4 S da allenamento. Il 36enne motociclista di Vasto, attualmente senza una moto dopo la fine del rapporto di collaborazione con Go Eleven nel WorldSBK, non si è lasciato sfuggire l'occasione di tornare in sella in appoggio al Cecchini Racing Team.

IANNONE A MISANO

A distanza di 6 mesi dalla sua ultima apparizione "ufficiale" nella finalissima del Mondiale Superbike a Jerez de la Frontera, quest'oggi Andrea Iannone si è presentato a Misano con la sua Panigale V4 S griffata #29. L'ex MotoGP ha effettuato qualche giro nel primo turno pomeridiano del CIV Superbike, condividendo la pista con Michele Pirro, Michael Ruben Rinaldi, Alessandro Delbianco & Co.

IN AZIONE CON CECCHINI

Per questa "pistata", Andrea Iannone è scortato dal Cecchini Racing Team. Nelle scorse settimane, per "The Maniac" si era ventilato un impegno nel nuovo Harley-Davidson Bagger World Cup di supporto al Motomondiale proprio con la compagine dell'omonimo Fabrizio Cecchini. Un bel programma, ma naufragato sul più bello, con il suo futuro professionale che resta un grosso punto interrogativo.

I TEMPI

In un turno inframmezzato da una bandiera rossa, con il crono di 1'38"090 Andrea Iannone si è garantito il 17° tempo in mezzo alle 35 (!) moto preparate secondo le specifiche Production Bike, novità del regolamento del CIV Superbike 2026. Aspettando la conclusiva mezz'ora di attività, in cima al monitor dei tempi spicca Michele Pirro, subito al top con i colori del suo Garage 51 Racing Team by DTO dopo una vita trascorsa in Barni Racing. MC51 ha preceduto di 0"075 il Campione in carica Alessandro Delbianco (DMR Racing), con Gabriele Giannini (Scuderia Improve) a seguire. L'attesissimo Michael Ruben Rinaldi figura al quarto posto al debutto "pubblico" con la Ducati Panigale V4 del B-Max Racing Team.

Leggi anche

Iannone racconta: le condizioni per correre in SBK e il rimpianto Ducati MotoGPIannone racconta: le condizioni per correre in SBK e il rimpianto Ducati MotoGP
Go Eleven chiude il capitolo Iannone e scommette su Baldassarri "Non abbiamo niente da recriminare”Go Eleven chiude il capitolo Iannone e scommette su Baldassarri "Non abbiamo niente da recriminare”
Photo Courtesy: Dani Guazzetti
"Se sei incerto tieni aperto" la biografia di Giovanni Di Pillo: disponibile in libreria e su Amazon Libri
Andrea Iannone

diAndrea Periccioli

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

piloti-rookies-cup-2026
In Pista

Tre azzurri, il pupillo di Oliveira, un ex MotoE, il maltese "dalla Sicilia"... Che storie in Rookies Cup 2026!

06 aprile 2026
All Japan Superbike
In Pista

Il mondo alla rovescia: Ducati vince nell'All Japan Superbike, abdica il Re

05 aprile 2026
AN3I8380 copia_result
In Pista

CIV Superbike: al via i Test ufficiali di Misano, le novità 2026 in pista

05 aprile 2026

Altre notizie

mxgp-sardegna

MXGP Sardegna: spettacolo assicurato, italiani pronti a infiammare Riola Sardo? Protagonisti e orari

Motocross
Aleix Espargaro tester Honda HRC MotoGP a Sepang, Malesia

Honda al lavoro per tornare grande: test team in azione a Sepang

MotoGP
herlings-motocross-honda

Herlings show in UK e Olanda, Forato a podio: rotta tracciata per gli MXGP Sardegna e Trentino

Motocross
Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia sotto assedio mediatico: "Rasentiamo la follia"

MotoGP
Marc Marquez

Marc Marquez contro il muro ad Austin: l'assenza degli airfence

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez

Marc Marquez missione impossibile: "Paghiamo un prezzo troppo alto"

MotoGP
All Japan Superbike

Il mondo alla rovescia: Ducati vince nell'All Japan Superbike, abdica il Re

In Pista
VR46 Racing Team

Tensione tra Gresini e VR46: "Come due bimbi che litigano"

MotoGP
Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia sotto assedio mediatico: "Rasentiamo la follia"

MotoGP
Benelli BKX 300 S

Nuova Benelli BKX 300 S: design aggressivo, LED distintivi e 29,2 CV per dominare traffico e curve fuori porta

Novità

Loading