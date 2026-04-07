Special guest nei Test del CIV a Misano: Andrea Iannone
in azione con una Ducati V4 S in appoggio al Cecchini Racing Team.
Sorpresa a Misano! In occasione della prima di due giornate di Test ufficiali del CIV
, Andrea Iannone è sceso in pista con la sua Ducati Panigale V4 S da allenamento. Il 36enne motociclista di Vasto, attualmente senza una moto dopo la fine del rapporto di collaborazione con Go Eleven nel WorldSBK, non si è lasciato sfuggire l'occasione di tornare in sella in appoggio al Cecchini Racing Team.
IANNONE A MISANO
A distanza di 6 mesi dalla sua ultima apparizione "ufficiale" nella finalissima del Mondiale Superbike a Jerez de la Frontera, quest'oggi Andrea Iannone si è presentato a Misano con la sua Panigale V4 S griffata #29. L'ex MotoGP ha effettuato qualche giro nel primo turno pomeridiano del CIV Superbike, condividendo la pista con Michele Pirro, Michael Ruben Rinaldi, Alessandro Delbianco & Co.
IN AZIONE CON CECCHINI
Per questa "pistata", Andrea Iannone è scortato dal Cecchini Racing Team. Nelle scorse settimane, per "The Maniac" si era ventilato un impegno nel nuovo Harley-Davidson Bagger World Cup di supporto al Motomondiale proprio con la compagine dell'omonimo Fabrizio Cecchini. Un bel programma, ma naufragato sul più bello, con il suo futuro professionale che resta un grosso punto interrogativo.
I TEMPI
In un turno inframmezzato da una bandiera rossa, con il crono di 1'38"090 Andrea Iannone si è garantito il 17° tempo in mezzo alle 35 (!) moto preparate secondo le specifiche Production Bike, novità del regolamento del CIV Superbike 2026. Aspettando la conclusiva mezz'ora di attività, in cima al monitor dei tempi spicca Michele Pirro, subito al top con i colori del suo Garage 51 Racing Team by DTO dopo una vita trascorsa in Barni Racing. MC51 ha preceduto di 0"075 il Campione in carica Alessandro Delbianco (DMR Racing), con Gabriele Giannini (Scuderia Improve) a seguire. L'attesissimo Michael Ruben Rinaldi figura al quarto posto al debutto "pubblico" con la Ducati Panigale V4 del B-Max Racing Team.
Photo Courtesy: Dani Guazzetti
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