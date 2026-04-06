Tre azzurri, il pupillo di Oliveira, un ex MotoE, il maltese "dalla Sicilia"... Che storie in Rookies Cup 2026!

Due italiani confermati e un nuovo arrivo, ma ci sono altri nomi interessanti: ecco la lista per la nuova stagione della Rookies Cup

Saranno tre i nostri ragazzi al via nella nuova stagione della Red Bull Rookies Cup. Giulio Pugliese è il "veterano" alla terza stagione nel monomarca KTM, Cristian Borrelli è invece il debuttante tricolore dopo aver passato le selezioni dello scorso ottobre a Guadix. Ci aggiungiamo anche Luca Agostinelli, pilota ternano originario del Vietnam, bandiera con cui corre. Ma osserviamo la lista dei nuovi arrivati, che è particolarmente interessante: quest'anno c'è anche un pupillo di Miguel Oliveira, Afonso Almeida, guardato in casa come una nuova speranza sulla strada per la MotoGP dopo il passaggio del suo mentore al Mondiale Superbike. Per la Spagna contiamo l'arrivo di Fernando Bujosa e di Carlos Cano, campione e vice-campione ETC 2025.

Sarà molto interessante anche la presenza del giovane maltese Travis Borg: in qualche modo possiamo dire che lo conosciamo anche in Italia, visto che nel 2022 ha conquistato vittoria del campionato CNV Moto17 Sicilia, per poi continuare il suo percorso di crescita da pilota in Spagna. È molto curiosa poi la selezione di un ex MotoE, l'ungherese Tibor Varga, quest'anno diviso tra Europeo Moto2 nel FIM MotoJunior e, appunto, Red Bull Rookies Cup. C'è poi il colombiano Mateo Marulanda, pilota AC Racing nella Moto4 del MotoJunior, nato nel paese sudamericano e con la famiglia migrato in Spagna per seguire il suo sogno. Infine ecco Archie Schmidt, nuova giovane promessa australiana, avviato inizialmente all'offroad prima di passare alla velocità.

I nuovi arrivati

Travis Borg (Malta)

Fernando Bujosa (Spagna)

Afonso Almeida (Portogallo)

Cristian Borrelli (Italia)

Carlos Cano (Spagna)

Mateo Marulanda (Colombia)

Tibor Varga (Ungheria)

Archie Schmidt (Australia)

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