KOVE frena sul Motocross: nessun piano ufficiale, smentite le voci sul debutto imminente

Nessun impegno ufficiale per KOVE Moto in MX: la comunicazione ufficiale del marchio cinese in merito.

KOVE approda nel Motocross? No, ancora no, almeno per il momento non c'è alcun piano ufficiale. Dopo settimane di voci e dichiarazioni in cui sembrava proprio che il progetto KOVE Factory Racing fosse pronto per lanciare il progetto MX, ecco la smentita ufficiale da parte del marchio cinese. Un'aperta contraddizione a quanto dichiarato da Tom Steensels (fonte GateDrop), ex team manager nel Mondiale MXGP, che aveva parlato di ritorno nel paddock già dall'anno prossimo. Una specialità quindi che non rientra nei piani per il momento, a differenza di quanto s'è visto tra Dakar, Supersport 300, Sportbike, Africa Eco Race, Motorally.

KOVE dice no al Motocross, per ora

Questa la dichiarazione ufficiale: "KOVE apprezza la passione e il sostegno delle squadre e dei pilota in tutto il mondo. Per chiarezza, "KOVE Factory Racing" si riferisce solo a programmi ufficiali, supportati dalla fabbrica. KOVE attualmente non ha piani o progetti ufficiali di gare di Motocross". Apre però alla possibilità che sia presente qualche privato, ma appunto non si tratta di "factory", quindi di partecipazione ufficiale del marchio. Negato quant'era uscito in precedenza, ovvero primi test quest'anno, poi l'Europeo 250 nel 2027, l'anno successivo al Mondiale di categoria. I modelli da cross di KOVE comunque non mancano: con le MX250 e MX450 il marchio cinese s'è messo subito in competizione con i storici marchi del fuoristrada ed anche con i nuovi arrivati.

Ma appunto non parliamo di gare Motocross, chissà se più avanti cambierà il programma... Per il momento però KOVE sta dicendo la sua in altri settori, come vi abbiamo citato in alto. Nella Dakar, in cui ha debuttato nel 2023, ha ottenuto tre storiche vittorie di tappa quest'anno. Sempre nel 2023 c'è stato anche l'esordio nel Mondiale Supersport 300, in cui è arrivato il primo iride a fine 2025 grazie a Benat Fernandez, confermatissimo dal marchio per la sfida nella nuova Sportbike, il cui ha stampato il nuovo record della categoria nel round di Assen. Senza dimenticare i due titoli consecutivi nel Campionato Europeo Motorally con Matteo Bottino, rappresentante del marchio anche in Africa Eco Race.

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