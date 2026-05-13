Motocross Prestige infuocato: Tim Gajser special guest accende la sfida a Fermo

Il terzo evento del Campionato Italiano Motocross vedrà al via anche Tim Gajser : un ospite di lusso per alzare il livello della sfida tricolore.

Tim Gajser ospite di lusso nel prossimo evento del Campionato Motocross tricolore, in programma nel weekend 16-17 maggio al Monterosato di Fermo. L'alfiere Yamaha, cinque volte iridato tra MX2 e MXGP, sfiderà i protagonisti del Prestige, a partire da Ivo Monticelli nuovo capoclassifica MX1, ma anche il 'collega di mondiale' Andrea Adamo, od anche Jan Pancar vincitore a Maggiora. Da valutare la situazione della punta Ducati ed ex leader Alessandro Lupino, abbastanza acciaccato dopo il botto di Gara 2 nello scorso round e inevitabilmente in forte dubbio per questo terzo appuntamento italiano. In MX2 continuerà il duello tra i nostri portacolori mondiali, ovvero il capoclassifica Valerio Lata e il ducatista Ferruccio Zanchi. Vedremo poi se nel Femminile qualcuno riuscirà ad arrestare la scatenata Kiara Fontanesi, sempre più carica verso un nuovo Mondiale WMX che la vede ai nastri di partenza come vice-campionessa 2025.

MX1

Ivo Monticelli (Kawasaki – Fagioli) arriva alla gara di casa con la tabella rossa. Al secondo posto c’è Jan Pancar (KTM) seguito da Adamo in terza posizione, ma che a Fermo difficilmente potrà difendere il suo piazzamento, dati gli impegni all’estero con il suo team. Situazione complicata per Alessandro Lupino (Ducati – Fiamme Oro) che si è infortunato a Maggiora e ora è in fase di recupero in vista di Fermo. Appaiato a lui in classifica, al quarto posto, c’è Federico Tuani (Honda – Berbenno) davanti a Yuri Quarti (Husqvarna – Cairatese) e Brian Hsu (Honda – Mcv Motorsport). Sicuramente fuori per infortunio, il campione in carica Isak Gifting, Mattia Guadagnini e Nicholas Lapucci.

Per rimpiazzare l’assenza di Gifting, il team Yamaha Jk Racing ha concluso un accordo con il francese Benoit Paturel, campione mondiale a squadre nel 2016. Ma al via della MX1 gli occhi saranno inevitabilmente puntati su Tim Gajser (Yamaha), che già avrebbe dovuto correre a Maggiora, prima della scelta di tenerlo precauzionalmente a riposo per un problema alle costole. Ristabilitosi dall’infortunio, a Fermo tornerà al via di una gara di campionato Prestige cinque anni dopo l’ultima apparizione, a Montevarchi nel 2021. La categoria Fast vede al comando Gabriele Arbini (Honda – Bbr Offroad), seguito da Antonio Schiochet (Triumph – Brogliano) e Ismaele Guarise (Triumph – Brogliano).

MX2

A Fermo si ripropone il duello tra Valerio Lata (Honda – Fiamme Oro) e Ferruccio Zanchi (Ducati – Bonanni Beddini racing Ducati factory Mx). Dal momento che Zanchi ha saltato la gara di Ottobiano, alle spalle di Lata in campionato attualmente c’è il francese Maxime Grau (Honda) el terzo posto il giovanissimo Nicolò Alvisi (Honda – Amx Maddii racing team), che, insieme a Simone Mancini (Ducati – Fagioli Beddini racing Ducati factory Mx), si candida come serio contendente a un posto sul podio.

Alessandro Gaspari (KTM – Gaerne), Manuel Iacopi (Yamaha – La Rocca), Andrea Zanotti (Husqvarna – Intimiano Natale Noseda) e il lettone Jekabs Kubulins (Yamaha) sono gli altri nomi forti da tenere d’occhio. Nel campionato della Fast, è Riccardo Pini (TM – Mcv Motorsport) a condurre davanti a Stefano Pezzuto (Honda – Gaerne) e Andrea Roberti (KTM – Migliori Sm Action)

Prestige Femminile

Kiara Fontanesi (GasGas – Fiamme Oro) è in testa a punteggio pieno. Al secondo posto in classifica c’è Giorgia Montini (Honda – Gaerne), tallonata da Desiré Agosti (Honda – 360 race team) e dalla svedese Nellie Fransson (Yamaha), a Fermo torna anche Lucy Barker (KTM). Nella categoria Under 19 è in testa Emanuela Talucci (Yamaha – Gaerne), mentre Asia Macini (KTM – Team Fix) guida il gruppo delle Ama.

Nella classe 125 è la serba Ana Kolnookov (KTM) a comandare, con quattro manche vinte su quattro. Alle sue spalle Alessia Di Luccia (Husqvarna – Caserta), che guida anche la classifica di campionato. Valentina Giglio (Yamaha – Berbenno) è terza, seguita da Alessia Saiu (KTM – Orbassano racing) e Noemi Zanni (Fantic – Gaerne Fantic factory racing). Nella categoria Over 17 la tabella rossa è sulla moto di Letizia Marconi (TM – Mcv Motorsport).