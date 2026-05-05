Maestra in pista e regina MX: Fontanesi show in Italia verso il Mondiale WMX 2026

Kiara Fontanesi carica dopo il dominio anche nel secondo round del campionato italiano: c'è un altro Mondiale Motocross WMX da vivere da protagonista.

"Buone sensazioni e buon allenamento, manca sempre meno all’inizio del mondiale finalmente!" Kiara Fontanesi archivia anche il secondo round dell'Italiano Prestige a Maggiora Park da assoluta protagonista, con un dominio assoluto e l'allungo nella generale. La vice-campionessa del mondo in carica e supermamma è pronta per una nuova stagione WMX ormai prossima. Mentre i maschietti del Mondiale Motocross sono già partiti, le crossiste devono aspettare fino al weekend del 23-24 maggio. La pausa finirà a Lacapelle Marival, in Francia, dove anche le ragazze del Mondiale MX Femminile inizieranno a dire la loro per la stagione 2026. Occhi puntati sulla bicampionessa in carica Lotte van Drunen, osso durissimo che ha già iniziato il nuovo anno con svariate wild card nella MX2 maschile, arrivando anche a punti. Ma rivediamo intanto com'è andata nel weekend a Maggiora.

Insegnante e pilota

Vi abbiamo raccontato della novità Track Walk , per permettere a tutte le crossiste del Campionato Italiano di studiarsi meglio la pista prima di competere, oltre a ricevere preziosi sia dal Settore Tecnico FMI che dalla campionessa di Parma. Una veste differente che le permette di condividere la grande esperienza accumulata nel tempo, prima di infilarsi tuta e casco, salire sulla sua GasGas e lanciarsi. Dopo la vittoria numero 50 a Città di Castello, primo round tricolore del 2026, ecco il bis qualche settimana dopo, ovvero lo scorso weekend a Maggiora Park, in un fine settimana in concomitanza con il secondo evento dell'Italiano Prestige maschile.

Per la sei volte iridata delle Fiamme Oro ecco pole position, vittoria in Gara 1, successo in Gara 2, e classifica generale che la vede al comando con la cifra tonda di 1000 punti contro gli 800 di Giorgia Montini prima inseguitrice ed i 740 di Desirè Agosti che chiude la top 3, al quarto posto occhio all'arrembante svedese under 19 Nellie Fransson che ha chiuso 2^ di giornata sull'impianto in provincia di Novara proprio davanti alle due italiane appena citate. Come detto da Fontanesi, un ottimo allenamento per quello che è l'appuntamento più importante: una nuova stagione mondiale da vivere ancora da protagonista.