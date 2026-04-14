Fontanesi fa 50 e trascina l’Italiano MX Femminile: record di iscritte ed entusiasmo “Track Walk”

Ripartenza nel segno di Kiara Fontanesi : la campionessa di Parma si prende il primo round dell'Italiano Motocross 2026. Ecco com'è andata

Kiara Fontanesi fa 50: questo il numero di vittorie raggiunte dalla pluricampionessa del mondo nel Campionato Italiano Motocross Prestige Femminile, che ha preso il via lo scorso weekend a Città di Castello. Una storia veramente senza fine, iniziata il 7 marzo 2010, quando l'allora 15enne pilota di Parma metteva la firma sulla sua prima vittoria nel Campionato Italiano Femminile. Da allora sono arrivati sei titoli mondiali e nove tricolori, ed ecco un'incredibile cifra tonda conquistata lo scorso weekend.

Un inizio di stagione 2026 davvero ricco, con ben 49 iscritte, un numero record di presenze per questa manifestazione, assieme alla nuova iniziativa "Track Walk": una lezione tecnica extra con anche i preziosi consigli di Fontanesi, un momento molto apprezzato da tutte le partecipanti. Il prossimo round del campionato Prestige Femminile in programma nel weekend 2-3 maggio a Maggiora, ecco intanto com'è andata.

Oltre le aspettative

Una doppia lezione per le crossiste del campionato tricolore, prima alle 8:30 e poi nel tardo pomeriggio, studiando così al meglio la pista prima di dare il via all'azione e rivolgendo anche molte domande a Fontanesi. Come detto, un'iniziativa molto apprezzata. "La risposta delle partecipanti è stata forte e questo non può che restituirci grande entusiasmo per il futuro dell’iniziativa" ha sottolineato Antonella Martometti, Coordinatrice Commissione Femminile FMI. "Ringrazio Kiara e i Tecnici FMI perché hanno coinvolto le pilote dando strumenti utili in ottica gara. Inoltre, il numero di iscrizioni alla prova di Città di Castello è stato un segnale molto incoraggiante del lavoro svolto, a tutti i livelli, da parte nostra sia a livello nazionale che territoriale”.

Kiara Fontanesi, ideatrice del progetto Track Walk, non è meno soddisfatta di com'è andato il weekend umbro. “Sono davvero molto soddisfatta di questo primo appuntamento, che è andato ben oltre le mie aspettative" ha dichiarato. "Le ragazze hanno formato un gruppo compatto e spero che questo spirito si ritrovi anche nelle prossime tappe perché uno degli obiettivi del progetto è quello rafforzare l’unione tra le pilote. Durante il giro di pista ho cercato di fornire indicazioni che potessero aiutare sia le più giovani che le più esperte. Non vedo l’ora di proseguire con il progetto nella prossima tappa di Maggiora e per il resto della stagione”.

Foto: FMI Federazione Motociclistica Italiana

Fontanesi subito al top

Come detto, all'evento inaugurale di Città di Castello erano ben 49 le pilote iscritte: registrato quindi il record assoluto d’iscrizioni ad una manifestazione di Campionato Italiano Femminile.

Tra queste però spicca la nostra Kiara Fontanesi (GasGas – Fiamme Oro), campionessa in carica, che ha comandato in entrambe le manche, chiudendo quindi a punteggio pieno ed iniziando al meglio la stagione 2026. In seconda posizione si è piazzata la britannica Lucy Barker (KTM), seguita in terza posizione da Giorgia Montini (Honda – Gaerne). Ottimo quarto posto per Desiré Agosti (Honda – 360 race team) e la svedese Nellie Fransson (Yamaha) che ha chiuso in quinta posizione.

Per quanto riguarda le classifiche di categoria, Barker si è anche imposta nella Under 19 davanti a Fransson e ad Emanuela Talucci (Yamaha – Gaerne), mentre la Ama è stata ad appannaggio di Asia Macini (KTM – Team Fix) su Lora Tamas (Husqvarna – Pardi Royal Pat) e Francesca Mercante (Yamaha – MV 532).

Le due manche della classe 125 invece portano la firma della serba Ana Kolnookov (KTM), che ha preceduto Alessia Di Luccia (Husqvarna – Caserta) e Valentina Giglio (Yamaha – Berbenno). Nella graduatoria per le over 17 ha dominato Deborah Aquilini (Yamaha – Somma Lombardo); secondo posto per Letizia Marconi (TM – MCV motorsport) e terzo posto per Chiara Profidia (Fantic – Scorpioni).