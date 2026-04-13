Kay De Wolf show: un altro ragazzino brucia le tappe in MXGP

Un primo podio MXGP che vuol dire molto: Kay De Wolf sta bruciando le tappe, da tenere d'occhio per questo Mondiale Motocross 2026!

Kay De Wolf. Primo podio MXGP per l'alfiere Nestaan Husqvarna nella sabbia del Ha fatto maggiormente impressione Tom Vialle, ma è meglio iniziare a fare grande attenzione anche a. Primo podio MXGP per l'alfiere Nestaan Husqvarna nella sabbia del GP Sardegna ! L'olandese avrà pure iniziato la sua stagione in ritardo, con annesso salto in classe regina solo al secondo evento dell'anno (ha saltato il GP Argentina per infortunio ), ma sembra davvero aver raggiunto in brevissimo tempo i protagonisti della categoria. Tre round MXGP a referto contro i 4 della maggior parte dei ragazzi della top class, ed eccolo sul terzo gradino del podio. E tra pochi giorni tocca a Pietramurata in Trentino, altra occasione per continuare la sua impressionante progressione, prima della pausa di un mese.

Danza tra le dune

Il team Nestaan ​​Husqvarna Factory Racing ha festeggiato il suo primo podio MXGP su uno dei circuiti più impegnativi della stagione Motocross, grazie appunto allo scatenato Kay De Wolf. Non era un appuntamento semplice: 1750 metri sul livello del mare, un profondo fondo sabbioso, raffiche di vento e traiettorie in continuo cambiamento hanno certo portato a condizioni di guida estremamente difficili, una vera "danza tra le dune". Ma De Wolf continua ad impressionare in ogni condizione nel suo anno di debutto in MXGP: settimo nella gara di qualifica, ha poi disputato un'ottima prima manche, sfiorando il podio. Il capolavoro però arriva nella seconda e ultima gara del weekend sardo: De Wolf viene coinvolto in un incidente al via che lo fa precipitare in 24^ posizione, ma scatta una fantastica rimonta che in pochi giri lo porta in top 10, poi in top 6... Un passo di marcia incredibile che infine gli permette di tagliare la bandiera a scacchi in terza posizione. Con 4-3 ecco il primo podio della sua fresca carriera in MXGP, con annessa risalita fino al 9° posto iridato.

Primo podio MXGP

“Questo risultato significa molto per noi" ha sottolineato Kay De Wolf alla fine del quarto evento MXGP 2026. "La Sardegna è una delle piste più difficili su cui corriamo e nella seconda manche la partenza è stata molto dura. Credo di essere stato quasi ultimo, ma sulla sabbia si possono sempre trovare traiettorie diverse e ho continuato a credere di poter recuperare. Ad ogni giro superavo gli avversari e trovavo sempre più il ritmo. Quando sono arrivato terzo, ho dato tutto per portarlo a casa. Conquistare il mio primo podio in MXGP in questo modo, in queste condizioni, è davvero speciale. Ho sempre amato guidare sulla sabbia e questo risultato rappresenta un grande passo avanti per me in questa categoria.”